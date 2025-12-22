創聖經動畫片開票新高 《大衛：王者降臨》電影票買1送1

動畫電影《大衛：王者降臨》講述聖經裡大衛王的故事。（車庫娛樂提供）

以《萬王之王》打響名號的Angel Studios團隊，今年聖誕節推出全新動畫電影《大衛：王者降臨》（David），將「大衛王」的傳奇故事搬上大銀幕。電影上週於北美上映不僅首映週末票房亮眼，同時在知名影評網站爛番茄獲得高達99%觀眾好評。

《大衛：王者降臨》於北美3,118 間戲院上映，首週末票房達2,200 萬美元（約７億台幣），拿下北美票房排行榜第2名，僅次於《阿凡達：火與燼》，也創下全美聖經動畫電影的最高開票紀錄，超越先前分別締造紀錄的《萬王之王》與《埃及王子》。

為讓台灣更多家庭能在聖誕節一同領受《大衛：王者降臨》的感動，片商推出「帶著孩子免費看《大衛：王者降臨》」活動，只要買一張《大衛：王者降臨》電影票，就贈送一張電影票，購票請見活動頁面（https://magichour.app/spv16nd）。

《大衛：王者降臨》描述當巨人歌利亞崛起，威脅到整個國家時，一個年輕的牧羊人靠著投石索、幾顆石頭，以及堅定不移的信仰，挺身而出。在使命的指引下，展開一段考驗著忠誠、愛與信仰的冒險旅程。該片中英文版將於12月24日全台上映。

