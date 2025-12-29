創見推出全新穿戴式攝影機 為警護、保全族群量身打造

創見DrivePro Body 10穿戴式攝影機。（創見提供）

記憶體大廠創見資訊推出全新DrivePro Body 10穿戴式攝影機（密錄器），專為警護人員、保全族群及相關專業領域量身打造，協助完整記錄執勤過程，提升蒐證效率與執勤安全。

創見表示，DrivePro Body 10搭載高感光感測元件，可清楚捕捉現場細節，真實還原畫面；內建紅外線LED燈，強化夜視錄影品質，確保全天候蒐證不中斷；緩錄模式支援暫存檔儲存空間，可暫存最多1分鐘的錄影，記錄重要影像並節省儲存容量；配備高容量鋰電池，完整充電後可提供長達7小時的錄影使用，滿足長時間巡邏與高強度執勤任務需求，協助第一線人員即時記錄關鍵時刻。此外，DrivePro Body 10內建電子防手震（EIS）技術，在移動過程中仍能保持影像清晰穩定；同時具備IPX4防潑水等級與軍規抗震設計，無論室內或戶外環境皆可穩定運作，成為前線執勤時值得信賴的最佳夥伴。

DrivePro Body 10採用高感光感測元件，搭配自動曝光演算法，即使在低光環境下仍能呈現明亮清晰的影像，真實還原現場；內建四顆無光式紅外線LED燈（波長940nm），可在光線不足時自動啟動，有效提升暗處影像辨識度，清楚掌握畫面。此外，內建電子防手震（EIS）技術，即使在巡邏、追捕或支援勤務等移動過程中，仍能維持影像穩定清晰，完整記錄重要時刻。

DrivePro Body 10內建高容量鋰電池，完整充電後可提供長達7小時的錄影使用，滿足長時間巡邏與高強度執勤需求。機身同時具備IPX4防潑水等級與美國軍規抗震標準（MIL-STD-810G），可有效抵禦雨水、濺水與碰撞，無論戶外巡邏、交通執法或救援任務，皆能穩定運作。

DrivePro Body 10配備獨立快照按鍵，可於錄影同時拍攝靜態照片，快速記錄現場細節，不錯過任何重要證據；同時支援縮時錄影功能，透過以固定間隔定時拍攝大量照片再組合成影片，能將緩慢變化的景物壓縮成短片，適用於長時間事件或過程的記錄。此外，裝置可透過傳輸線連接Android裝置，並搭配專屬的DrivePro Body App，即可即時查看電量、剩餘錄影時間、瀏覽影片並調整設定，隨時掌握裝置狀態，提升行動便利性。

創見免費提供DrivePro Body Toolbox管理軟體，專為DrivePro Body系列穿戴式攝影機打造，支援影片與快照管理、裝置設定、格式化及韌體更新，並內建人臉偵測與模糊化功能，保護個人隱私，提升值勤後影像處理流程。此外，全新掛繩孔設計讓使用者可依任務需求自由選擇佩戴方式，不受制服限制，出勤時快速就位，即時記錄關鍵畫面。



