創見董座：AI帶動記憶體缺貨嚴重 11月NAND Flash漲5成

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見 (2451) 董事長束崇萬今 (7) 日表示，國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，帶動DRAM、NAND Flash缺貨，這次大缺貨帶動價格高漲的嚴重情況，是他從業30多年以來首見，即使創見跟三星、Sandisk長期具穩固供應關係，還是追貨追得很辛苦，像10月NAND Flash供應商就未給貨，DRAM供應量也少，且開始明顯缺貨的NAND Flash，11月合約價大漲5成，DDR4、DDR5也預期在AI排擠產能情況下，將持續缺貨漲價。

創見今天下午舉行法說會，法說會前先行與媒體交流，束崇萬表示，三星、SK海力士及美光等大廠，都將產能轉向支援AI需求的高頻寬記憶體(HBM)，致使DDR4、DDR5供不應求，尤其三星對DDR5也停止報價，使得現貨取得難度提高，目前可以說，有錢也買不到晶圓來加工模組產品，即使DDR4轉向增加台廠供應商，創見與客戶端都需時間驗證通過才可採用。缺貨、追貨與漲價是目前業界共同的痛處。

束崇萬指出，DRAM產品約占創見二成營收比重，嵌入式儲存記憶體約達六成，為了穩定供應工控領域的客戶，創見維持約三個月庫存量，存貨金額約40億元，屬健康水位，繼第三季獲利創佳績之後，希望第四季能比第三季更好。

他也說，NAND Flash大量應用在AI上是年中才開始明顯發生的事，客戶因硬碟 (HDD) 缺貨，紛改採用高容量固態硬碟(SSD)，他預期這將是很大的一塊市場，NAND Flash缺貨才剛開始。DRAM因受限三大廠緊縮DDR4產能，並預計逐漸退出DDR4市場，僅剩台廠供應，因供給有限，束崇萬預估將會推升價格大幅上漲，不過，客戶也會陸續採用DDR5，目前DDR5也相當缺貨，但DDR5要新增產能的機會較高。

對於AI熱潮會持續多久，束崇萬表示，還要觀察，每季檢視看看，若雲端業者投資縮手，就會影響記憶體走勢，但如果AI持續投資熱，記憶體就會續缺貨漲價，目前DDR5已漲一倍以上、

NAND Flash漲幅相對較有限。他說，創見成立36年，他曾遇過兩次缺貨帶動漲價潮，但這次AI引爆大缺貨與價格暴漲情況，是他從業以來首見。

受惠記憶體價格大幅上漲，創見第三季營收達41.09 億元，季增27.2%、年增63.2%；毛利率45.21%，稅後淨利15.11億元，季增259%、年增334%，每股盈餘3.52元。因財報繳出佳績，創見今股價漲停，飆達148.5元新天價，上漲13.5元，成交量超過1萬張，漲停委買量也逾1萬張。

