創見連續21年獲台灣精品獎 5產品展現實力

▲創見資訊連續21年獲得評審肯定，今年再度獲得「台灣精品獎」，共有五項產品獲得殊榮。（圖╱創見資訊提供）

[NOWnews今日新聞] 記憶體領導品牌創見資訊，連續21年獲得評審肯定，今年再度獲得「台灣精品獎」，共有五項產品獲得殊榮，今年的亮眼表現不僅展現公司在研發創新與品質堅持上的深厚實力，也凸顯其從終端消費、企業級儲存到工業級應用的完整產品布局。

「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」今日於台北表演藝術中心盛大舉行。由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「台灣精品獎」，每年吸引逾千件產品角逐，並從研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等面向進行嚴格評選。

創見表示，展望未來，將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的解決方案，並提升「台灣製造」在國際市場的影響力。

五項獲獎產品包括穿戴式攝影機DrivePro Body 40、PCIe M.2固態硬碟MTE255S、記憶體模組DDR5-6400 JM6400、企業級SSD解決方案ETD410T，以及工業用CFast記憶卡CFX735。

穿戴式攝影機DrivePro Body 40

創見DrivePro Body 40穿戴式攝影機（密錄器）專為軍警、消防、保全及醫療等專業人士設計，最長可連續錄影11個小時。內建GPS/GLONASS可記錄路徑資訊，完整掌握蒐證細節。產品具IP68防塵防水與軍規抗震規格，耐用可靠，EIS電子防手震確保畫面流暢穩定。搭配DrivePro Body App，可於行動裝置即時預覽與管理影像，大幅提升執勤效率。

PCIe M.2固態硬碟MTE255S

創見MTE255S採用PCIe Gen4 x4介面，具備高達7400 MB/s讀取與6,500 MB/s寫入速度，適用桌上型電腦、筆電與超薄機種，為電競玩家、影音創作者與商務人士帶來卓越的儲存效能。搭載多通道控制器與3D NAND快閃記憶體，提供最高2TB容量，無論大型遊戲、4K、8K影片編輯或高強度數據處理皆能流暢運行。內建超薄石墨烯散熱片，有效降低溫度，確保長時間運作的穩定性。

記憶體模組DDR5-6400 JM6400

創見DDR5 6400 CUDIMM JM6400記憶體模組專為遊戲玩家、內容創作者與高效能工作者設計，6400MT/s的高速傳輸速度有效提升遊戲、影片編輯與多工處理效率。內建On-Die ECC技術確保資料完整性，保護重要檔案、遊戲進度與創作內容；1.1V低電壓提升能源效率，並提供終身有限保固，是升級高效能桌上型電腦的理想選擇。

