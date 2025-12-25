創辦人涉案 三地二代接班、導入專業經理人

▲三地集團宣布全面交班與重組，專業治理打造永續競爭力。右一為三地集團董事長鍾育霖。（圖／三地集團提供）

[NOWnews今日新聞] 旗下擁有北基國際、南仁湖等三地集團創辦人鍾嘉村涉侵占，三地集團今（25）日全面啟動「專業化治理重組計畫」，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，將全面導入專業經理人制度。鍾育霖表示，

三地集團表示，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，正式退休卸下集團經營職務，並由第二代鍾育霖接棒。鍾育霖指出，將以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造三地集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司授權專業經理人團隊各自獨立運作，打造具備國際視野與永續經營能力的企業集團。

三地集團同步組織架構簡化與專業分工，事業版圖劃分為五大核心體系，分別為「休閒流通體系」，由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等事業；「不動產體系」由具專業背景莊峻宇總經理主理，整合所有建築與土地開發業務，以及精緻住宅與智慧廠辦開發。第三是「能源產業體系」由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，已布局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期發展。

第四為「油品事業體系」則是由北基國際廖順慶總經理出任，負責加油站通路轉型新能源補給。另有「食品與生技業體系」為乖乖總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略，以及乖乖生技把國民品牌影響力延伸至機能性食品市場，建構從日常零食到專業保健的健康生態圈，為老字號品牌注入創新動能。

鍾育霖表示，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。

針對鍾嘉村的相關司法案件，三地集團說，該等訴訟屬於鍾創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

