創辦國際白疤中心成人之美 整外名醫曹賜斌從醫40餘載 獲「台灣醫療貢獻獎」

長期投注整形外科領域的曹賜斌醫師，近年創辦國際白疤中心，救人無數、成人之美，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會主辦的114年度「台灣醫療貢獻獎」，將於11月8日在第78屆醫師節慶祝大會中接受表揚。

曹賜斌醫師從醫四十多年來，除在專業領域上努力付出外，並積極推動醫界改革、振興美醫觀光、關懷唇顎裂暨顱顏弱勢、消除刺青等多項公益活動，私下還認養4名孤兒。

圖說：曹賜斌醫師從事整形外科逾四十載，為病人形塑健康的身心靈。（圖片來源／曹賜斌醫師提供）

曾任高雄長庚醫院整形外科創科主任的曹賜斌醫師，轉任基層服務後，仍繼續在學術上不斷創新研究。4年前他自創《白疤顏色再生術》，並成立國際白疤中心，為病人「治白疤、除心疤」。一名20歲的女學生因感情困擾，曾割腕自殘，留下難以抹滅的印記，在重新找到愛情時，在男友陪同下鼓起勇氣上門求診，終於消除心中那塊疤痕。病人一句「謝謝曹爸爸」，讓曹醫師體會視病如親的快感。

國際白疤中心至今已嘉惠逾500名來自各國的白疤患者，也吸引英、日、港等國多位醫師來台研習，還有來自美國、中國的醫界代表前來接洽在該國設立分院之事宜，顯示白疤問題受到各國關注。

值得一提的是，曹賜斌醫師並不藏私，免費開放其診所，教導年輕整形外科專科醫師臨床技能，以培育台灣美容整形外科人才。同時率先製訂公平、合理的台灣美容醫療收費標準，以保障整形求治者權益，成為台灣正規美容整形醫療的收費標竿至今。其診所也於2014年榮獲台灣首屆「卓越醫療機構美容醫學品質認證」，2018再次榮獲年台灣首屆「診所美容醫學品質認證」之金標章。

圖說：曹賜斌醫師（右2）成立國際白疤中心，吸引各國專家學者前來交流。（圖片來源／曹賜斌醫師提供）

2023年他進一步倡議並促成台灣美容外科醫學會舉辦「成人之美」獎甄選活動，使外觀殘缺患者能在整形後重建自信，繼而成就其美好的人生。其長年在整形外科的貢獻，也讓他在2023年榮獲國際史懷哲基金會《史懷哲科學與藝術獎章》，2024年美國芝加哥外科醫學博物館台灣廳當代傑出外科醫療人士等獎項。

