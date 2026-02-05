創辦數百學習中心 印度教師獲百萬美元「全球教師獎」

美聯社今天(5日)報導，一名以在貧民窟牆面繪製壁畫致力於教育、並在印度各地創辦數百所學習中心而聞名的印度教師兼社會運動人士，今天榮獲價值100萬美元的「全球教師獎」(Global Teacher Prize)。

印度教師納吉(Rouble Nagi)在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的「世界政府高峰會」上接受這項殊榮。該峰會為年度活動，吸引來自全球的各國領袖與代表出席。

納吉創立的「魯布爾．納吉藝術基金會」已在印度各地設立超過800個學習中心，主要對象為從未接受過正規教育的孩童，協助他們開始有系統的學習，同時也為已在學校就讀的學生提供課後教學。除了設立學習中心外，納吉也在貧民窟牆面繪製壁畫，內容涵蓋識字教育、科學、數學、歷史等多個學科。

廣告 廣告

全球教師獎由瓦爾基基金會(Varkey Foundation)頒發。該基金會創辦人瓦爾基(Sunny Varkey)同時也是營利性教育集團GEMS Education的創辦人。GEMS Education在埃及、卡達及阿聯等地經營數十所學校。

納吉表示，計畫將這筆100萬美元獎金用於興建一所提供免費職業技能訓練的學院。

納吉是自2015年該獎項設立以來，第10位獲獎的教師。

過往得主包括，一名來自肯亞偏遠村落、將大部分收入捐助給貧民的教師；一位向學生教授非暴力理念的巴勒斯坦小學教師；以及一名在北極偏遠地區教授因紐特原住民學生的加拿大教育工作者。去年的得主則是沙烏地阿拉伯教育家曼蘇爾(Mansour al-Mansour)，以在國內協助弱勢族群聞名。

GEMS Education(Global Education Management Systems)是全球規模最大的私立學校營運集團之一，外界估計其市值高達數十億美元。該集團的成功，也與杜拜的發展密切相關，當地外籍人口子女幾乎完全仰賴私立學校體系接受教育。