創辦生殖醫學中心又「剛好」是提案委員？他轟陳菁徽：根本壯世代翻版！

藍委陳菁徽提案《人工生殖法》修法增加代孕機構可收費，遭質疑違反利益迴避。資料照。李政龍攝



立法院衛環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，綠委林淑芬在程序發言時質疑藍委陳菁徽身為婦產科醫師卻提案，恐涉「利益衝突」應該迴避，引發雙方激辯。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌質疑，陳菁徽在當上立委前就擔任生殖醫學中心創辦人，且提出的修法條文新增「代孕服務機構可以收費」，讓他砲轟根本就是「壯世代翻版」，狠酸她完美示範「怎麼把立委當成一門好生意」。

張育萌8日晚間發文點名陳菁徽「為什麼不敢面對，你根本是壯世代翻版」，他談到，陳菁徽在當上立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，就是在整合不孕症醫療服務——規模大到台北、桃園到台中都有院區。陳菁徽一到立法院，就職還不到一個月，他就提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」。

廣告 廣告

張育萌說，在陳菁徽提的15條修法條文中，還新增「代孕服務機構可以收費」，他批評：「陳菁徽無視利益迴避紅線，到什麼程度？」陳不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長，更是主治醫師，就算他擔任立委期間，去宜蘊診所掛號，都還掛得到「陳菁徽醫師」的門診，7日台北診所的晚間門診，五診就是「陳菁徽醫師」值班。

張育萌直言，從宜蘊到立法院，從醫師、執行長到直接修法提案——陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」。他強調，衛環委員會審查《人工生殖法》時，陳菁徽竟然理直氣壯說「期待理性討論，不要人身攻擊」，還扯「不要折損婦產科醫師的心血」。

張育萌質疑：「請問全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又『剛好』是提案委員？」狠酸陳菁徽這「傑出的一手」，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。

更多太報報導

陳昭姿續留立院？脫口「我沒簽兩年條款」！代孕修法最終無共識

幕後／時機敏感！剛見完柯P就排審《人工生殖法》 林淑芬不滿怒槓柯建銘

《人工生殖法》激烈交鋒！綠委林淑芬質疑「婦產科」藍委陳菁徽提案涉利益衝突