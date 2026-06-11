創造三贏沒了？「一日手術」理賠討論沒共識 石崇良喊話業者「轉念」

記者簡浩正／台北報導

金管會與業者談「一日手術」理賠等討論沒共識，石崇良喊話業者「轉念」。（圖／記者簡浩正攝影）

金管會昨邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術、在宅急症照護等新型醫療模式等醫療險理賠規則調整；衛福部長石崇良表示樂見、並認為將創造醫療費用下降等三贏。但據悉昨日保險局並未作出任何決議，壽險業則態度明確，認為應以回歸保單契約約定辦理，立場未見鬆動。對此，衛福部長石崇良今（11）日重申立場，強調很多醫療處置跟手術已經不用住院，醫療費用只有住院的一半，喊話保險業者「為何不轉個念想」。

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據悉，保險局表示，昨日會議主要是聽取保險業者意見，目前尚未作成任何決議。現階段相關理賠仍以回歸保單契約約定辦理，而各界關注的一日手術保障範圍，關鍵仍在於保單條款如何定義，若定義不夠明確，容易產生理賠認定爭議。至於未來若有設計醫療險新保單，針對容易有理賠爭議的部分，於保單設計時，仍須先設定明確定義，例如一日手術究竟屬於門診、住院或其他醫療型態，或是屬於哪一類醫療模式等。

壽險業者指出，目前業界與主管機關的看法並沒有太大差異，方向上傾向透過新商品因應醫療模式改變，而非修改既有保單條款。

對此，石崇良今日出席「守護原住民族健康」記者會，會後受訪表示，過去統計顯示，有六至七成國人有買商業保險，有的是醫療險，有的是醫療的附加險，所以國人滿多有保單的。「我們是從臨床上聽到反映」，目前正推動的很多新醫療模式，世界各國都一樣，已轉向門診治療或居家醫療方式，在這趨勢下，就出現國人有保單的情況下，因私人保險理賠的關係不願選擇門診或居家治療方式，造成醫院推動政策的障礙，所以衛福部才會跟金管會不斷在溝通，看看有什麼可能性。

他說，最簡單的解決方式是新型保單的開發，直接納入新治療模式跟高價自費的項目，但畢竟很多人有舊保單、也已付出保費，應該從「公平合理性」上來討論。像過去早些年開白內障者幾乎都住院，後來改門診治療手術就好，業者也調整理賠了，因為保險時早預估有白內障風險在裡頭，所以保費費率計算基礎已涵納，不應因為科技進步而改變。

另外，像是心血管疾病要放支架或擴張術，很多國家已都是一日手術，且也從大腿置入改成手臂置入，但台灣多數還都要求住院；雖然很多醫院已發展經手的導管手術，但因為理賠沒改，反而會造成醫療資源的錯置。舉例來說，衛福部前年開始試辦實施感染症患者「在家住院」，醫療費用僅是過去住院的一半，對保險業者來說其實不用付出這麼多，但現在不付的結果，大家都去住院，不是付更多嗎？「為何不轉個念想，本來要付全部住院的，現在透過實支實付居家給付，大家都雙贏。」

媒體詢問，舊醫療險的理賠規則該如何改？石崇良強調，由於病人付出成本不一樣，未來都可以再討論，或許不是全額理賠，可能是打折理賠，讓選項可以搭配現有的醫療方式。

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