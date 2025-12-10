《創造即生活》展 探索芬蘭建築哲學

記者劉昕翊／專題報導

芬蘭國寶級建築師「阿爾瓦．阿爾托（Alvar Aalto）」臺灣首度大型回顧展《創造即生活─愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》，即日起至明年1月25日在忠泰美術館登場，陳展逾160件手稿原件、模型與設計作品等，引領民眾深入探索建築師的生命與創作歷程，感受阿爾瓦．阿爾托與前後2任建築師妻子如何呈現北歐文化對自然、光線與生活空間的深刻關注。

融入自然元素 展和諧共生文化

第1任妻子愛諾．阿爾托（Aino Aalto）在婚後的1920至1940年代與阿爾瓦．阿爾托共同發展設計事業，並創立知名家具品牌Artek；第2任妻子艾莉莎．阿爾托（Elissa Aalto），自1950年代起深入參與事務所的核心工作，並在阿爾瓦1976年過世後，延續其理念主持事務所，並參與阿爾瓦．阿爾托基金會運作，延續其設計精神。此次展覽以5個家的作品為軸線，呈現3人在建築、設計與生活中的合作關係，從其一生的「家」與「共創」視角，探索建築與日常生活的連結。

芬蘭以「千湖之國」與高森林覆蓋率聞名，獨特自然環境影響當地居住文化。阿爾托夫婦在設計時，總是將自然元素融入建築中，展覽以「家」為起點，呈現多件反映芬蘭生活哲學的代表作，例如，愛諾於1926年設計的「芙蘿拉夏日之家」（Villa Flora）以木材與自然植栽融合環境，打造送給家人的避暑勝地，也展現芬蘭人與自然和諧共生的生活方式。阿爾瓦與愛諾共同設計的「阿爾托之家」（The Aalto House）則是一棟兼具家庭住宅與建築師事務所功能的作品，應用大量的天然材料與大面窗戶，連結室內外空間，創造融入自然的生活質感。

重視平等與關懷 賦予生活不同質感

芬蘭自2018年起連續蟬連8年全球最幸福的國家，對平等、關懷與社會福祉的重視，在20世紀初便已在阿爾瓦．阿爾托的設計中初見端倪，包含，位於俄羅斯的「維堡圖書館」以讀者的閱讀體驗為設計核心，特別設置57扇天窗，提供充足而不刺眼的照明，創造出明亮舒適、層次分明的閱讀空間；芬蘭西部的「塞伊奈約基文化暨行政中心」以教堂、市政廳、圖書館與劇院構成完整的公共建築群，打造具象徵性的城市核心。

另外，阿爾瓦．阿爾托將建築視為一種「完整藝術作品」，不僅關注建築的空間形式，更透過材質與細節的實驗與挑戰，賦予生活空間不同的質感與感知體驗，包括刻意保留紅磚肌理，顛覆傳統公共建築平整灰牆的制式印象；與陶瓷工廠合作開發軸狀瓷磚，創造建築表面的光影律動；並與金屬工藝師希爾沃寧攜手打造Artek「蜂巢吊燈」及多款銅製家飾配件等。此外，展區中同步規劃傳奇作品「Stool 60」等經典家具，開放觀眾親身感受。

芬蘭國寶級建築師阿爾瓦．阿爾托臺灣首度大型回顧展《創造即生活─愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》即日起至明年1月25日，在忠泰美術館登場。（記者劉昕翊攝）

民眾欣賞阿爾托夫婦設計的多款家具作品 。（記者劉昕翊攝）

位於俄羅斯的「維堡圖書館」，以讀者的閱讀體驗為設計核心，創造出明亮舒適、層次分明的閱讀空間。（記者劉昕翊攝）

芬蘭西部的「塞伊奈約基文化暨行政中心」，以教堂、市政廳、圖書館與劇院構成完整的公共建築群，打造具象徵性的城市核心。（記者劉昕翊攝）

阿爾瓦．阿爾托與陶瓷工廠合作開發軸狀瓷磚，創造建築表面的光影律動。（記者劉昕翊攝）

傳奇作品「Stool 60」等經典家具，開放觀眾親身感受。（記者劉昕翊攝）

愛諾於1926年設計的「芙蘿拉夏日之家」（Villa Flora），以木材與自然植栽融合環境，打造送給家人的避暑勝地。（記者劉昕翊攝）

芬蘭國寶級建築師阿爾瓦．阿爾托臺灣首度大型回顧展《創造即生活─愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》即日起至明年1月25日，在忠泰美術館登場。（忠泰美術館提供）

