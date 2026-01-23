創造友善環境農業新未來！臺東農改場舉辦「永續安心農業暨年度試驗研究推廣成果研討會」

▲試驗研究推廣成果研討會現場來賓熱烈參與。

【記者 朱達志／台東 報導】為因應氣候變遷挑戰與確保糧食安全，並展現年度農業科技研發成果，臺東區農業改良場（以下簡稱臺東農改場）於本（115）年 1 月 23 日在該場區域教學中心舉辦「永續安心農業暨年度試驗研究推廣成果研討會」，本次研討會農業部動植物防疫檢疫署杜麗華署長親自蒞臨參加，並吸引超過200名產官學專家及農友熱烈參與，活動圓滿順利。研討會不僅邀請專家與產學單位進行專題演講，臺東農改場亦發表多項年度重要研究成果，期能透過知識與經驗交流，引領從農者落實永續經營，共同建構友善環境的農業模式。

臺東農改場陳信言場長指出，本次研討會以「永續安心農業」為主軸，旨在透過維護農業生產與生態資源、培育經營人才及擴大有機友善生產，建立兼顧生產效率與消費者信任的體系。結合臺東農改場「原生特色、早熟豐產、有機樂活」之核心價值進行研究發表。杜麗華署長於會中表示，目前推動之「化學農藥風險十年減半」及「植物診療師」等政策與本次研討會主軸高度契合，期許與臺東農改場共同推動永續農業等重要政策。

▲臺東農改場陳信言場長主持「永續安心農業暨年度試驗研究推廣成果研討會」

研討會內容豐富多元，上半場邀請多位專家分享實務經驗：農業部生物多樣性研究所張仕緯組長介紹野生動物危害之行為與永續因應對策；國立臺中教育大學柯勇全執行長以社會影響力思維談論永續農業發展；梓園碾米工廠范植晳經理分享在地跨齡綠色照護經驗；以及臺東友善環境農產運銷合作社廖家助理事主席介紹永續生產的實踐。下半場則由臺東農改場研究人員發表 6 篇年度重要研究論文，包括：「木虌果新紀錄害蟲—瓜裂臀瓢蟲之生態特性與永續防治策略」、「球孢白殭菌開發及其於有機水稻防治禾蛛緣椿象之應用」、「不同覆蓋物對土壤性質、雜草生長及鳳梨幼苗發育的影響」、「開發手作火山浮石植生板技術及其園藝療育實效驗證」、「不同鳥害防制方法對小米生產的成效比較」，以及「農民學院有機農業初階班的學習成效追蹤與需求評估」等成果。

臺東農改場強調，本次研討會為跨界合作交流的重要管道，促進產官學三方的深度討論並激發創新構想。未來將持續以在地為核心，協助臺東地區從農者優化生產模式並強化永續經營能力，落實「永續安心」理念於日常耕作。（照片記者朱達志翻攝）

▲臺東農改場展示農業永續及安心相關研發成果。