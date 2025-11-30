創造女性影響力 淡水女路 5.0 分享成果

《圖說》社會局副局長許秀能表示，淡水女路不僅協助女性建立自我認同也透過跨區合作、戲劇行動及創新教育模式，持續推動性別平等與女性賦權。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局昨〈29〉日與新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所於淡水益品書屋辦理淡水女路 5.0「女歷行動，創造女性影響力」成果發表會，內容以「聰明的選擇」戲劇演出與「女歷行動—打開生命故事寶盒」為兩大亮點，展現女性如何將自身生命經驗轉化為社會對話與公共議題倡議。

社會局副局長許秀能表示，淡水女路歷經 1.0 至 5.0 的推動，持續協助參與女性透過在地導覽、歷史田調、戲劇創作等方式累積公共參與及表達能力，不僅提升自信，也深化與社區的連結。

她說，今年度淡水女路 5.0 除與平溪菁桐女路交流，並於 8 月辦理跨區巡演外，亦分別在板橋婦女服務中心、淡水益品書屋、蘆洲鷺江國小及三芝區公所等場域進行展演，累計超過 200 名民眾參與，場場皆引發熱烈好評。

許秀能指出，該項計畫獲 114 年度新北市社會局創新性補助計畫支持，透過戲劇展演與生命故事敘事，展現女性如何從自我成長走向社會影響力，逐步建立女性公共參與和社會倡議的能力，成果豐碩。

她說，淡水女路不僅協助女性建立自我認同也透過跨區合作、戲劇行動及創新教育模式，持續推動性別平等與女性賦權。未來期盼有更多女性從自我覺醒走向行動力量，共同 打造更友善、多元與包容的新北城市。

新北市社區旅學關懷協會總幹事陳倖靜分享，這項計畫透過女性典範人物的生命故事，引導學員在扮演角色的過程中看見不同世代女性在家庭、職涯與夢想間的掙扎與力量，並從中獲得情感上的連結與自我理解。藉由文史工作者及戲劇講師帶領下，協助學員突破創作恐懼，培養敘事與展演能力，使學員逐步建立自信與表達勇氣。