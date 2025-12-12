創造平地奇蹟 東興里咖啡收成

東興里綠邑公園裡的咖啡成熟，里長王泉尚率志工採摘十斤製作掛耳包。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

咖啡成熟時，志工一定回來。北區東興里「ㄚㄚ咖啡園」這兩天綠色咖啡果實隨著天氣轉紅，里長王泉尚、社區發展協會理事長高新蓮夫婦率領志工採摘咖啡，並呼籲里民，還沒有轉紅的咖啡豆還有機會成熟，請不要任意動手採摘，以免影響收成。

東興社區「綠邑公園」裡面有一個一步一腳印的「ㄚㄚ咖啡園」，十幾年前由里長王泉尚引進約八十株中高海拔阿拉比卡咖啡樹，每天和志工一起施肥灌溉，一手拉拔到長大結果，年年都有收成，但因平地氣候炎熱，幾乎死了一半，近幾年再慢慢復率，終恢復全盛時期的七、八十株咖啡樹規模。

社區發展協會事長高新蓮表示，咖啡樹另一個死亡的原因是清潔人員用剪草機把樹皮削掉一塊，後來證實這樣也會造成咖啡樹的早凋，所以現在都要求清潔工工作時要格外小心翼翼。最近還有民眾手癮發作，看到咖啡果就摘，所以里辦公室只好用籮筐加罩，以免再被手癢的民眾破壞。

迎接一年一次的咖啡飄香季節，志工夥伴們歸隊，其樂融融的採摘咖啡豆。高新蓮表示，在平地種植咖啡不是件容易的事，但是東興里志工夥伴卻創造了非凡的奇蹟，每年摘下來的咖咱豆，不僅提供社區關懷據點長輩下午茶共飲，還將咖啡做成伴手禮送給外縣市來參訪的社區，很多外縣市貴賓知道咖啡豆自產自製時，都露出驚訝的眼光。

高新蓮表示。想要享用一杯香、濃、醇的咖啡、不僅工序繁雜，還需按部就班努力用心，由種植、除草、施肥、果實採收、加工處理、烘焙、研磨，過程非常辛苦。以今年為例，只約收成十公斤咖啡果，加工後只剩五斤豆，全部改裝成每包十入的掛耳包禮盒送貴賓。