創造閱讀以外的舞台！「彰化縣員東國小社區共讀站」設計視野層次、休憩兼具收納機能

校園正在悄悄改變，不再只是學生上課的場域，而成為社區共同生活、共學的延伸空間。由永哲制作團隊操刀的「斜角之丘——彰化縣員東國小社區共讀站」，便是一個兼顧美感、人文與日常需求的設計實踐，體現了設計如何回應地方、服務生活。

打開介面，用「斜角」迎接人群的轉身

基地是一間位於走廊端點的傳統矩形教室，在空間類型上屬於單邊開口、限制性較高的格局。設計團隊選擇從「打開」這件事開始：打開原本封閉的矮牆，讓視線和行走路徑都能穿透走廊與內部空間；更大膽地，在原本筆直的幾何中切出一個斜角，讓空間流動不再僵硬，而是柔軟地引導使用者視線與身體自然地轉向，面向外部的兒童遊戲場。這一個斜角，雖然只是平面上的一小段線條，但卻扭轉了空間的氛圍。它讓空間不再只是「在這裡」閱讀，而變成「與那裡」產生關聯——一種看得見、感受得到的社區連結感。

階梯共讀，讓書架不只是書架

閱讀區的設計也拋開了傳統書架的直立思維，而是將藏書功能水平展開，轉化為階梯式平台。這樣的設計不僅滿足收納與取書的基本需求，更創造了孩子們可以坐、躺、靠、爬的小天地。不同層次的高度，讓空間不再單一使用，而是蘊含更多使用可能。孩子們可以坐在高一點的階梯看書、從低處爬上取書，也可以幾個人窩在一個角落聊天、閱讀，或者僅僅是靜靜地望著窗外的遊戲場發呆。階梯成為了閱讀的舞台，也讓人與人之間的距離更親密，這是一種在空間中自然而然發生的「人文尺度」。

設計，是與生活對話

「斜角之丘」不僅是一個空間設計，更是一場生活與教育之間的對話。當校園轉型成社區的學習平台，我們更需要一種可親近、能使用、願意停留的空間來承載人們的互動。從斜角的轉向、走廊的打開，到階梯的設計，每一個細節都不是為了華麗，而是為了讓生活更自在、更有人味。這就是設計最溫柔的力量：用看似簡單的改變，回應我們在空間中最真實的需要。

「斜角之丘」是空間，也是概念；是設計的落實，也是人與人之間關係的重組。在這裡，設計不是主角，使用的人才是。透過空間，讓人再次看見學校、社區與生活之間，本就該緊密相連。

