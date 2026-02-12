創造「DeepSeek 2.0震撼」 字節跳動的AI影片引擎Seedance 2.0爆紅

字節跳動位於北京的總部。圖為2020年8月3日。路透社



中國抖音母公司北京字節跳動新推出的AI影片生成模型，可以在簡單的指令之下，生成有好萊塢大片質感的影片，不但讓中國網友陷入一波狂熱，也讓美國科技巨頭馬斯克等人印象深刻。中國官媒將之形容為中國AI所造成的「史普尼克時刻」，而這一事件出現的時間點與去年中國震驚全球的DeepSeek AI引擎相近，可說是「DeepSeek 2.0」震撼。

字節跳動於週四（12日）正式發表Seedance 2.0。該公司在聲明中表示，此系統專為專業電影、電子商務和廣告製作而設計，因為它具備同時處理文本、圖像、音訊和影片的能力，能大幅降低內容創作成本。

廣告 廣告

在此之前，使用Seedance 2.0試用版製作的各種影片已經大量從中國流傳到全球網路。全球首富馬斯克在社群平台X上回覆了一則讚揚該模型的貼文，寫說：「這進展得有夠快。」

中國用戶大量分享了由該模型生成的影片，展示了其輸出能力的複雜程度與畫質。其中一段觀看次數破百萬的2分鐘影片，把饒舌歌手Ye（舊稱肯伊威斯特） 與實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian） 描繪成中國宮廷劇角色，並用中文對話與演唱。

其他在台灣社群網站上廣為流傳的影片，也有直接把周星馳舊電影片段，改成由各種好萊塢巨星、動漫人物演出的改編版，畫質與舊電影的質感完全融入，毫無違和。

在此之前，AI影片生成的明星是OpenAI開發的Sora。Seedance 2.0生成的影片則明顯「AI味」更低，運鏡更流暢自然，也更不會出現細節錯誤。

此次產品發表之際，中國及全球投資者都在尋找DeepSeek的繼任者。這家中國新創公司在2025年初發表的R1和V3模型曾引發全球系統性的震撼。

中國官媒《環球時報》在週三的社論中寫道：「去年初DeepSeek-R1發布引發美國科技界的『斯普特尼克時刻』（Sputnik moment）熱議，今年Seedance 2.0等中國AI的持續出圈，一度催生了硅谷對中國的『羨慕』浪潮。」

《北京日報》在相關報導使用的關鍵字標籤，更是直接寫說：「從 DeepSeek到Seedance，中國AI成功了。」

更多太報報導

中國社群巨頭跨足AI晶片開發 路透：字節跳動與三星洽談中

AI不確定性炸裂！韓股一週內「3度啟動停牌機制」 比新興市場還刺激

瑞銀：台灣已成亞洲增長最強經濟體! 上調台灣今年GDP成長至6.9%