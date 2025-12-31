創院130年新高！彰基年終3.5個月 總院長曝2大關鍵

彰基總院長陳穆寬指出，總院年終獎金3.5個月。彰基提供



彰化基督教醫院總院長陳穆寬今（31）日指出，今年發放年終獎金高達3.5個月，創下彰基創院130年來新高紀錄。陳穆寬表示，他2018年上任時，年終獎金2.8個月，之後在全體同仁努力與醫院營運穩健下，年年提升，去年達3.3個月，今年再創新高達3.5個月，福利成果回饋給第一線辛苦的醫護人員。

回顧彰基近年年終獎金發放情況，自陳穆寬2018年上任後，首年即發放2.8個月，並連續4年維持相同水準；2022年一舉突破3.1個月，刷新126年來最高紀錄；2023年提升至3.2個月，2024年再達3.3個月，今年農曆春節前再度突破，發放3.5個月，締造歷史新頁。

廣告 廣告

陳穆寬指出，彰基能夠穩健成長，關鍵在於落實採購議價公開透明，同時對病人收取的自費比例維持全台醫學中心最低。他回顧歷史指出，在前任院長任內，年終獎金曾一度低至0.6個月，感謝全體同仁共同努力，也說將會照顧好員工，給最好的福利。

陳穆寬表示，今年除了彰基總院發放3.5個月年終獎金外，彰基體系的6家醫院也同步創下新高。其中，二基、鹿基、雲基、員基、漢基的年終獎金均上看3個月，南基也發放2.5個月。

更多太報報導

航空業年終揭曉！長榮6.5個月、星宇1個月 皆比去年少

卓榮泰年終談話 感嘆總預算若沒被大砍「人民會不會受到更多照顧？」

羨慕嫉妒恨！京東年終獎金大漲 採銷部門笑納13個月「上不封頂」