創陣百年！海尾朝皇宮宋江陣獲登錄市定民俗 黃偉哲授證

海尾朝皇宮宋江陣登錄「市定民俗」，市長黃偉哲頒發「文化資產登錄證書」予海尾朝皇宮主委李中遵。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

俗諺說「不曾看海尾斧，也會聽過海尾鼓」，創陣百年的海尾朝皇宮宋江陣，保存多項傳統儀式、陣法及武術，深具陣頭文化之代表性，獲市府文化資產管理處登錄「市定民俗」。市長黃偉哲特別於朝皇宮舉辦賞兵平安宴，三日頒發文化資產登錄證書，表彰廟方對宋江陣長年傳承與推廣。

黃偉哲表示，海尾朝皇宮宋江陣創立迄今已逾百年，起因為海尾寮庄遭海賊入侵，庄紳吳營率眾抵抗遭海賊殺害，為防海賊，吳營之子吳春吉禮聘七股頂山仔師傅徐仕金、陳德籃前來教授而組陣。該陣以藍腳巾為標幟，本為防衛庄頭，後轉為酬神祈福、護持驅邪之武陣。

廣告 廣告

海尾朝皇宮主委李中遵指出，海尾朝皇宮宋江陣以「海尾斧」及「海尾鼓」最富盛名，原本為防衛庄頭，後轉為酬神祈福、護持驅邪之武陣，主要參與「海尾大道公赴下大道良皇宮謁祖請火」，還有「台江迎神祭」、「土城仔香」，傳承極為用心，深具陣頭文化之代表性。

文資處表示，此次授證不僅是海尾一庄的榮耀，更呈現台臺江十六寮代代相傳，輸人不輸陣的庄頭精神。如今，百年武陣成功登錄為本市無形文化資產，可謂實至名歸，也期許海尾朝皇宮宋江陣能持續傳承，秉持護庄護神護台江的精神，讓宋江陣之技藝及文化代代發揚。