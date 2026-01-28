創首例！南韓前第一夫人金建希一審宣判 法院「電視+YT直播」

南韓前第一夫人金建希因涉收受統一教金錢與高價物品等多項指控，今一審被判處有期徒刑1年8個月，而這場宣判全程首度透過電視與YouTube直播，成為南韓司法史首起前第一夫人宣判公開轉播案例。

金建希今一審宣判，法院全程直播。（圖／路透社）

《韓聯社》報導，金建希今身穿黑色西裝出庭，全程低頭聆聽判決，神情平靜，偶爾望向審判席並「多次嘆氣」。法院指出，考量她「為廣為人知的公眾人物，具高度國民關注度」，因此決定進行宣判直播。

法院在宣判時指出，「第一夫人是能在總統身邊發揮重大影響力的人物，也是與總統一同代表國家的象徵性存在，理應展現高度清廉與操守，不能成為反面教材。」

不過，針對備受關注的德意志汽車（Deutsch Motors）股價操縱案與政治資金法違反指控，法院則判定金建希無罪。報導指出，宣判時，當法官唸出「判處有期徒刑1年8個月」時，金建希仍低頭注視地面，未抬頭看向審判席，神情未見明顯波動。對於無罪部分是否需要公告說明，法官詢問時，金建希僅簡短回應「沒有」。

由於判決結果與檢方上月求刑的總刑期15年相比，判決刑度明顯偏低，檢方表示這個結果「難以接受」，將提起上訴。

