創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」

Newtalk新聞 |黃偉柏 綜合報導
《彭博社》報導指出，比特幣價格在 10 月 6 日升至創紀錄的 126,251 美元，但在 4 天後，美國總統川普就關稅問題發表令人意外的言論導致全球市場重挫，比特幣價格開始下跌。 圖:翻攝自百度
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。

本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。

截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass
另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額 3.182 億美元；貝萊德（BlackRock）旗下 IBIT 亦遭撤資 2.566 億美元；富達（Fidelity）的 FBTC 也遭砍 1.199 億美元。

 

