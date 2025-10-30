創高收低！台股跌7.21點 台積電收平盤1505元

川習會登場為台股帶來短暫激勵，早盤一度衝上28527點的歷史新高，台積電也創下1520元的新天價。然而，多空拉鋸後，台股終場小跌7.21點，台積電收平盤1505元。專家分析，美中領導人會晤被視為貿易緊張局勢的「停火」信號，短期內有利台灣半導體、電子代工等產業。同時，美國降息一碼預期將有利科技成長、營建資產、金控股及內需消費概念股，但當日表現卻是漲跌互見，部分個股如聯亞、旺宏因財報不佳甚至出現跌停。

台股早盤開高走低。

台股在川習會的激勵下，週四早盤開在28350點，四分鐘後一度被拉高到28527點，再創歷史新高，但半小時後又翻黑，上午11點前都在平盤上下震盪。資深分析師翁偉捷表示，美中領導人會晤被市場視為一個停火信號，會立刻降低貿易或管制升級的恐慌，區域股市包括台北股市都會出現短線買盤。專家認為台北股市成為受惠標的，包含半導體或電子代工。

龍頭股早盤幾乎全開高，台積電開高並寫下新天價，一度到1520元，但9點半跌到平盤，後續持續震盪。鴻海漲3元，聯發科漲15元，廣達走弱但接近11點翻紅，貨櫃三雄也都上揚。翁偉捷分析，大型跨國供應鏈在降低風險和成本之後，出口動能有進一步回升的可能。

台積電一度開出天價。

另外，由於美國消費物價指數低於預期，聯準會本週再次降息1碼。市場預期科技成長、營建資產、金控股及內需與消費概念股會受惠，但週四早盤狀況漲跌互見。潤隆、中工漲0.6到2%左右，而台新金、富邦金、元大金都是下跌。

分析師李永年表示，美國降息對台灣的金控股較有利，因為他們手中握有大量的美元計價資產，美元升值對於他們的帳面價值有提升效果。然而，矽光子或記憶體個股如聯亞和旺宏卻出現跌停，專家指出主要是第三季財報出現虧損，造成失望性賣壓釋出。

聯準會降息4族群受惠。

對於川習會是否對台股產生長遠影響，分析師認為，如果有具體協議達成，可激勵至少3個月，台股都會有一波熱度。

