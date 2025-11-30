創黨元老同進退！朱蕙蓉嘆「看見李有宜的委屈孤單」：黨給她穿小鞋

朱蕙蓉為民眾黨創黨元老。取自朱蕙蓉臉書



民眾黨發言人李有宜今（11/30）透過臉書宣布退黨。身為創黨元老的挺柯網紅「大媽老司機」朱蕙蓉也跟進宣布退黨，她表示看到李有宜委屈、孤單，民眾黨幾乎明的、暗的都給李有宜穿小鞋，因此她與李同進退，「如果這樣的人不能留下來，那這個黨有什麼好支持？」

朱蕙蓉在臉書宣布，「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的。」《太報》詢問退黨原因，朱蕙蓉說，「就時間到了」，如果李有宜是這樣被做掉的話，「這是我支持她的一個動作，看到她這麼可憐，這麼孤單，就跟她一起同進退」。

至於退黨與民眾黨雙標有關？朱蕙蓉指出，前因後果太多，很多累積的，一天到晚有人笑她動不動就拿「創黨004號」去到處招搖撞騙、騙通告費，真的是這樣嗎？「講一句不客氣，創黨004號到底給了我什麼好處？5、6年來，我有收過一次什麼禮物嗎？沒有耶，我連一個便當都沒吃過欸。這個黨到底還有多少的人可以這樣子被逼退、被勸退？」

面對創黨主席柯文哲涉入弊案，她表示，柯粉聽到會生氣，柯文哲被長達890幾頁的起訴書指控，且因此被羈押長達一年，是否有罪是另外一回事，但身為黨主席，讓全黨遭受池魚之殃，不該道歉嗎，不管有沒有政治迫害，「但柯文哲有沒有挪用公款？有，有沒有在市長室收了現金？有。」

朱蕙蓉抨擊，何況柯文哲過去主打清廉、公開透明的人設，結果被指控貪污、侵占公款，「柯文哲幾次出來都沒有道歉，只是謝謝小草的支持。」請問可以在辦公室收現金嗎？如果不行，那柯文哲為什麼不用道歉？她感嘆，柯文哲的行為傷透了許多支持者的心，自己累積了很多失望的心情，因而選擇退黨。

談到李有宜，朱蕙蓉說，她2023年認識李有宜，李選完立委以後的隔天，就宣布繼續經營，幾乎沒有一天休息過，一直跑基層、經營到現在，「如果這樣的人不能留下來，那這個黨有什麼好支持？」對於李有宜是否被勸退？朱蕙蓉表示，要問李有宜，就不方便替李說，但是至少這2年來，李有宜的孤單、委屈，她看在眼裡，她一定支持李有宜做的決定。

朱蕙蓉表示，沒有任何電話、沒有任何諮詢、沒有任何討論，甚至所謂的全民調這種過程，看板什麼都出來了，甚至有活動的時候也從來沒有請李有宜一起參與，「就表示你把她給很消聲匿跡、慢慢的抹掉了，如果是這樣的一個黨的話，我認為是非常的沒有仁義」。

朱蕙蓉也提及，自己無意間有看到民眾黨有所謂的全民調保密條款，非常的莫名其妙，「對比較孤單或者沒有關愛的眼神的人，是不是很莫名其妙就沒了？」李有宜是從2023年的時候的那一天開始，一直努力跑行程跑到今天為止，「黨這樣子對李有宜，這樣好嗎？幾乎明的、暗的都給她穿小鞋，不是嗎？」

記者詢問代表全民調的結果民眾黨沒要對外公開？她直呼，「不止喔，過程跟結果都必須保密。你不會覺得光聽起來就很不可思議嗎？這實在太怪了吧，有這種條款」，民眾黨強調的是公開透明，結果過程跟結果不能夠對外任何人講，也就是黨中央講了算。

根據民眾黨2026地方公職人員選舉參選切結書，「本人同意對於初選過程及結果，負最嚴格保密義務，絕不透露予第三人或媒體」。對於朱蕙蓉質疑全民調要保密，民眾黨秘書長周榆修說，初選包含協調，協調方式很多種，有一種就是像民進黨彰化縣長選舉用內參民調，不會向媒體公布，但若要像民進黨高雄、台南做民調，就正式宣告幾月幾號做民調，是黨中央公布民調，不會是候選人公布，完全不衝突。

