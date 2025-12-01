創黨元老聲援李有宜 批黃國昌「射後不理」渣男心態發揮到巔峰

剛退黨的民眾黨創黨元老朱蕙蓉批評現任黨主席黃國昌，為李有宜抱屈。（鏡報鄒保祥）

民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）突然宣布退黨，被解讀為爭取參選新北三重、蘆洲區議員未果，與主席黃國昌人馬空降有關。同日退黨的創黨元老朱蕙蓉，今（1日）再度對民眾黨開砲，批評主席黃國昌用「消聲匿跡」的冷暴力方式，逼退非自身人馬，事後卻說「要求學就好好求學，一切都祝福」，簡直把射後不理的渣男心態發揮到最巔峰，替李有宜抱不平。

朱蕙蓉在臉書感嘆，當初創黨拿到黨證，夫妻倆心中還有一點點驕傲得意，可如今，前黨主席柯文哲身陷貪汙圖利官司，現任主席黃國昌則在黨魁選舉後，對同僚對手的涼薄態度令她不寒而慄。

朱蕙蓉批評黃國昌，漠視被認定不是自己人的基層黨員，用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」，態度尖酸苛薄，她怒批黃國昌「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。」比柯文哲的苛薄不會講話，更勝一大籌。

談起李有宜，朱蕙蓉回憶，大選過後曾訪問過對方幾次，開始知道李有宜勤跑基層行程與態度，同時也注意到有婦女團空降，可民眾黨在該區站台掃街的活動，卻不見李有宜的身影。

朱蕙蓉表示，李有宜為何突然要回歸求學、退出政黨？原因她不曉得，但在看到黃國昌人馬高掛大型宣傳看板後，得知李有宜退黨的第一時間，「我知道自己的終點點到了。」

