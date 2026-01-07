創黨邁入40週年 賴清德自曝黨主席心情「誠惶誠恐」

創黨邁入40週年 賴清德：此時此刻身為黨主席 帶領民進黨是懷著誠惶誠恐的心情。民進黨提供

今年是民進黨創黨40週年，也是也是台灣總統直選30週年，據轉述，身兼黨主席賴清德總統今在會議最後與與會者心情分享表示，此時此刻他身為一個黨主席，帶領民進黨是懷著「誠惶誠恐」的心情，大家要謹記，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往前輩及台灣人民一路以來的支持。

民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德致詞指出，今天是2026年第一次召開中執會，感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓執政團隊能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

他說，今年是創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德指出，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對民進黨的信任。「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

至於「愛鄉土」，他說，是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。他要再次強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對民進黨最深切的期待。希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

據轉述，賴清德致詞完，臨時動議剩一點時間時，又繼續分享剛剛致詞內容，賴清德說，今年是民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選30週年，台灣民主歷史上的一個重要里程碑，最近也看了一些文章，提到當年民主前輩，包含雷震、殷海光及傅正，當年在威權時期爭取民主的努力跟奮鬥，是對這幾位前輩當年的投入跟決心非常欽佩。

賴清德說，過去他也在常會引用傅正的話，「即便以自由為代價，也要拼盡生命爭取的，第一是民主、第二是民主、第三還是民主，除了民主還是民主」，這是過去他在常會上跟大家分享的；當年這些民主前輩，還有蔣渭水、或提出台灣自救宣言的彭明敏等，這些前輩都是希望用民主推動社會的進步，所以台灣歷史一路走來，包括民進黨創黨精神都是不分族群，去追求並提升民主。

他說，透過民主讓台灣變得更好，大家要謹記，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往前輩及台灣人民一路以來的支持。

