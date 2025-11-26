創12年來最大漲幅！113年總薪資中位數達54.6萬元 年增4.03%

主計總處昨（25）日公布，113年工業及服務業受僱員工「全年總薪資中位數」為54.6萬元，較前一年增加4.03%，創2013年以來最大漲幅。主計總處官員說明，這次總薪資中位數增幅擴大，主要與兩大因素有關，一是112年整體環境較差、基期偏低，二是人工智慧需求蓬勃發展，高科技廠商營運暢旺，有能力發放紅利獎金，連帶拉動總薪資表現。

在各行業別中，113年全年總薪資中位數以金融及保險業110.6萬元最高，其次為電力及燃氣供應業109.1萬元居次，出版、影音及資通訊業80.7萬元排名第3。另外，主計總處也依縣市觀察本國籍全職受僱員工全年總薪資中位數，結果顯示較高的地區多集中在北部，其中新竹市以90.2萬元居冠，其後依序為新竹縣73.6萬元、台北市73.5萬元及桃園市61.6萬元。

台視新聞／林品瑄 責任編輯／周瑾逸

