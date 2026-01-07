創13年新高！ 專家曝3行業大缺工：徵才「事求人」





馬年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查曝光！根據yes123求職網調查發現，與去年第四季相比，展望今年第一季景氣，企業樂觀度開始回升；而企業招募意願也創13年新高，高達9成4的企業透露，第一季有徵才計畫，yes123求職網發言人楊宗斌表示，各大產業在求才方面屬於「內熱外溫」，搭配過年與寒假商機與「校園徵才季」，勞動市場依舊處於「事求人」的缺工狀態。

根據yes123求職網調查發現，展望今年第一季景氣，企業樂觀度開始回升，58.3%持平看待，樂觀的比例為24.4%，悲觀的佔17.3%，觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，隨著關稅與匯損衝擊淡化，使得資方對2026年首季的景氣，轉趨樂觀看待！像是「外銷導向」廠商，已走出接單的陰霾；對於內需導向公司來說，還有連假效益加持，同時受惠普發現金政策，因此預估目前「民間消費力道」，依舊保持相當熱度。

此外，有高達九成四（93.7%）的企業透露，在2026年第一季有徵才計畫，高於蛇年首季的93.3%，創下13年同期新高，其中意願最高的行業為「餐飲住宿與休閒旅遊」（98.2%）、「科技資訊」（96.9%）、「批發零售與貿易」（95.8%），以及「金融保險與會計統計」（95.5%）、「傳統製造業」；而有6成3（63.4%）的企業透露，在2026年第一季有加薪計畫，比例略低於去年同期的65.3%。其中又分成：44.6%計畫「績效加薪」；僅有18.8%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.3%。楊宗斌說明，雖然面對「後疫情時代缺工潮」，不過在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。

楊宗斌說明，除了薪資外，年末的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。因此他也建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」納入薪酬變動的因素之一。

