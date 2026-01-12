創2紀錄！LISA絕美透視裝踩場金球獎 轉戰演員又跨界頒獎

【緯來新聞網】第 83 屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今日（12日）上午盛大登場，本屆典禮上最受矚目的焦點莫過於 BLACKPINK 成員 LISA。她以一身 Jacquemus 黑色雪紡透視裝性感現身紅毯，瞬間成為全球攝影師的捕捉對象。更具指標意義的是，LISA 今日受邀擔任頒獎嘉賓，正式創下兩項歷史紀錄，她不僅是金球獎史上首位擔任頒獎人的K-pop偶像，更是第一位站上此舞台的泰國藝人，象徵其在國際演藝圈的地位已從樂壇頂流跨越至主流影視領域。

廣告 廣告

BLACKPINK成員LISA透視裝性感登上金球獎。（圖／AP/達志）

LISA不僅是金球獎史上首位擔任頒獎人的K-pop偶像，更是第一位站上此舞台的泰國藝人。（圖／AP/達志）

LISA 此次出席金球獎並非偶然，除了其全球影響力外，她轉戰演員的首部處女作、HBO 熱門影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）第三季在本屆金球獎也表現亮眼，成功入圍「最佳影集」等多項大獎。LISA 在劇中飾演一名高級飯店接待員，自然的表現獲得不少影評讚賞。劇組成員受訪時曾透露，LISA 即使身為國際巨星也毫無架子，甚至被目擊為了演好角色練習到凌晨，敬業態度讓同劇的前輩演員紛紛盛讚「她未來一定會演更多戲」。

LISA絕美登場，氣勢絲毫不輸。（圖／AP/達志）

在戲劇圈站穩腳步後，LISA 的大銀幕之路也已正式開啟。Netflix 於 2025 年底剛宣佈，LISA 將與韓國動作巨星馬東石、李陣郁共同主演全球動作懸疑電影《TYGO》。該片背景設定在《驚天營救》（Extraction）的宇宙觀中，LISA 將首度挑戰動作角色。她在聲明中興奮表示：「參與動作電影一直是我的夢想，首部電影就能參與如此刺激的計畫，對我來說非常有意義。」



除了影視作品，LISA 今日在金球獎紅毯上的從容優雅，也預告了她 2026 年繁忙的跨界計畫。據悉她今年不僅受邀擔任時尚盛典 Met Gala 的共同主席，下半年也將展開與 BLACKPINK 團員的巡演計畫。今日她以「演員拉莉莎瑪諾班」（Lalisa Manobal）的身分站上金球獎頒獎台，無疑為她 2026 年的演藝事業開出一個亮眼的紅盤。

更多緯來新聞網報導

李浩瑋當一日店長賣「聲」！信義區大唱千萬點閱代表作吸客

牛奶回憶整理父親遺物節目現場爆哭 親吐心中最大遺憾