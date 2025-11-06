創46年紀錄！鄉林「新松町」都更像搭火箭 一年整合1.8萬坪土地、2000地主
鄉林建設在台北市力推大型都更案「新松町新城計畫」，至今屆滿一週年，董事長賴正鎰今（11/6）日表示，這是鄉林創辦46年以來，最大規模案件，推進速度像搭火箭，一年內整合19個都更案、2000名地主，約1.8萬坪土地，目前維持每年2至4個案的送件節奏，預計可縮短至10年內完成整合，預計占地11萬坪、總銷1.4兆元，目前地主參與合作意願高，但審查約要兩年時間，盼北市府協助加速審查，讓中山區華麗轉身。
鄉林建設今日舉行「新松町新城計畫」公開周年記者會，由董事長賴正鎰親自主持，他說明，與去年公開的計畫藍圖不同，今年宣布重點是「落實成果」，進行的19個都更案，以「吉林四案」基地最大，鄉林全心投入，花七個多月就將面積約1360坪的全街廓整合完畢。
賴正鎰指出，目前最新進度，首案「鄉林中山賦」已經蓋到5樓，「吉林四案」已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照；「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。
繼「鄉林中山賦」之後，吉林四案的都更整合土地3600坪，總銷約350億元，其餘14案的都更同意比例也都超過5、6成，預計明年上半年可陸續通過都更事業計畫門檻，準備送都市更新委員會審查。
由於都更整合往往曠日廢時，但新松町新城計畫卻推進快速。賴正鎰說，周邊地主看到「鄉林中山賦」興建，且房價表現不錯，為地主保值又加值，吸引更多地主積極加入，整合能量才能像是搭上火箭般的加速前進。
賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，由於地主意願高，且執行效率快，原本前兩年應該進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，中山區將在「新松町」的帶動下，逐步形成北市最大純住宅聚落，並成為台北市都更史上最具代表性的案例之一。
鄉林副總經理賴廣陽首度公開最新完成設計圖「吉林四案」3D動畫，鄉林率先導入北市府今年7月底新修正實施的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法的立體綠化思維納入設計，在陽台增設綠化植栽設施，讓市中心首次出現定位清晰的純住宅聚落，不僅2D平面街道綠美化，更兼具3D立體垂直綠化。
同時，鄉林規畫在一樓獎勵開放空間推動「色彩計畫」，廣植觀賞性樹種，像是二、三月先後有「櫻花及黃花風鈴木」盛開；進入三、四月的春季則有「流蘇花」綻放；十月可賞「秋楓」；十一、十二月「無患子」樹葉全部變黃的季節性變化，欣賞到一年四季不同樹種呈現的豐富顏色轉換，而退縮區設置座椅、街頭造景及藝術雕塑，營造靜謐而富有品味的公共空間。
