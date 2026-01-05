創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因

進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。



根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自2021年3月以來的新低紀錄。相較之下，2025年多數時間油價仍徘徊在每加侖3美元上下，與拜登執政期間的高點形成鮮明對比。

推動油價走低的兩大主因



AAA的統計顯示，近期油價走勢呈現連續下滑態勢。元旦價格不僅低於一周前的2.847美元，也明顯低於一個月前約3.001美元，凸顯自去年秋季以來，油價跌勢已加速擴大。回顧時間軸，2025年10月初全美平均油價仍高達3.16美元，10月底回落至3.04美元；12月初首度跌破3美元關卡，寫下2021年以來新低；進入12月最後一週後，更進一步跌破2.90美元，並在聖誕節至跨年期間持續走低。

AAA於2026年1月初指出，這波油價下滑對消費者而言可謂「及時雨」。即使在年底連假期間，全美開車出遊人次創下新高，12月的全國平均油價仍降至約每加侖2.82美元，成為自2020年以來最便宜的12月。該協會分析，低迷的原油價格加上供應面維持穩定，是推動油價走低的兩大主因，也讓民眾在規畫2026年初的通勤與旅行時，能面對相對可預期的燃料支出。

原油價格的走勢被視為影響汽油成本的關鍵因素。整個12月期間，西德州原油（WTI）多數時間交易價格維持在每桶60美元以下，價格波動有限，為汽油零售價格提供下行空間。

民主黨執政州油價維持高檔



依據Washington Examiner彙整的資料，目前全美已有40個州的平均油價低於每加侖3美元，其中10個州低於2.50美元，另有7個州甚至跌破2.45美元，顯示低油價現象已相當普遍。

在各州比較中，奧克拉荷馬州以平均每加侖2.253美元成為全美油價最低的州，其後依序為愛荷華州（2.37美元）、科羅拉多州（2.376美元）、阿肯色州（2.41美元）以及德州（2.437美元）。這些州多具備稅負較低或能源產業基礎雄厚的特性，使零售油價相對具競爭力。

相對而言，稅負與法規較高的地區油價仍維持高檔。夏威夷州平均油價達4.415美元，居全美之冠；加州以4.266美元緊追在後，兩地也是目前全美僅存油價仍高於每加侖4美元的州。其他油價偏高的地區還包括華盛頓州（3.857美元）、阿拉斯加州（3.55美元）及奧勒岡州（3.424美元）。統計顯示，在全美油價仍高於3美元的11個行政區中，多數由民主黨執政。



