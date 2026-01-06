創5.1億日圓歷史天價 這條黑鮪魚震撼東京新年拍賣會

東京年度新年魚市拍賣會1月5日登場，一條重量驚人的黑鮪魚以5.1億日圓、約324萬美元的天價成交，刷新歷史新高，也再次成為日本餐飲與漁業界關注焦點。得標者為東京知名壽司連鎖店「壽司三昧」的經營公司清村（Kiyomura Corp.），價格遠超過過往紀錄。



這條黑鮪魚重達536磅（約243公斤），拍賣當天在競標過程中價格迅速攀升。清村創辦人、有「鮪魚大王」之稱的木村清受訪時坦言，原先預期成交價約在3億至4億日圓之間，未料最終一舉突破5億日圓大關。他直言，當競標開始後，價格「一下子就飆上去了」，連自己也感到意外。

廣告 廣告

此次天價也打破清村於2019年創下的210萬美元（約3.336億日圓）舊紀錄，再度由壽司三昧改寫歷史。按成交價格換算，這條黑鮪魚每公斤約210萬日圓、每磅約6060美元，凸顯其稀有性與市場象徵意義。

得標老闆：新年討個好彩頭



拍賣主角來自日本北部著名漁場大間（Oma）外海，該地長年被視為日本頂級黑鮪魚的產地。木村清形容，這條鮪魚外觀極為出色，令人難以抗拒，雖然尚未親自品嘗，但對其品質充滿信心。

這條黑鮪魚隨後被送往壽司三昧位於東京的旗艦店處理，切片後再配送至全日本各地分店。木村清表示，相關料理將以菜單上的標準價格供應，不會因拍賣價格而調漲，希望讓更多顧客共享這條話題鮪魚。

談及高價競標的意義，木村清直言，這既是新年討個好彩頭，也希望為市場與社會注入信心。他並提到日本新政府由首位女性首相高市早苗領導，政府承諾全力振興經濟，壽司三昧也將「努力、努力、再努力」，期待透過這場競標為新的一年加油打氣。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

