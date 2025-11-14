創600萬串流佳績竟是學霸歌手！Maderlin Weng為愛狂洩「聖母心」

Maderlin Weng推出首張 EP《All Over Again》。Maderlin Weng提供

以爆紅單曲〈無法抗拒的你〉創下600萬串流佳績、並靠網路演算法打破地域限制走紅的創作新人Maderlin Weng，今年正式推出首張 EP《All Over Again》，從過去讓她走紅的R&B大膽轉型Pop Rock，以更奔放直率的風格剖析戀愛中的反覆與矛盾。

目前就讀哥倫比亞大學創意寫作的Maderlin表示，雖然外界期待她延續成功模式，但她選擇回到初心，做自己真正熱愛的音樂，坦言：「我想要能在台上大聲唱、盡情跳的搖滾歌。」

Maderlin Weng推出首張 EP《All Over Again》。Maderlin Weng提供

EP以電吉他、鼓、電貝斯與合成器打造全新聲響，收錄三首單曲，核心概念圍繞著「反覆」的戀愛狀態，包括反覆的「聖母心」、反覆穿著磨腳鞋、反覆與同一個人糾纏，除了是回望過往戀情的自我剖析，也是反映時下男女普遍經歷的戀愛難題。

主打歌〈Mary Jane〉以「磨腳鞋」象徵不合適卻放不下的戀情，MV拍攝過程頗為折磨，為了在夕陽落下前完成，她忍受不斷被蚊子叮咬和劇烈晃動的海浪長達一小時，只為了讓畫面能唯美呈現。Maderlin也分享MV 裡藏著許多彩蛋，例如她抱著的吉他，是她在國二買的第一把吉他，一直以來都捨不得丟棄，這次終於讓吉他功成身退、完美「報廢」。

