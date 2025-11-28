創74年最熱秋季！颱風多2.2個 氣象署預告今年「暖冬」雨量出爐

記者柯美儀／台北報導

氣象預報中心副主任羅雅尹說明今年冬季天氣展望。（圖／記者柯美儀攝影）

時序進入冬季，雖然近期冷空氣接連南下，但強度都停留在東北季風等級。中央氣象署今（28）日發布冬季展望指出，今年冬季平均氣候已正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

秋季創高溫紀錄 降雨偏少

氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年秋季（9-11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，平均氣溫達26.5度，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；降雨方面，下雨日數僅26.5天，是1951年以來第5少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。

今年秋季創高溫紀錄。（圖／氣象署提供）

羅雅尹提到，今年秋季的颱風活動比平均略多，共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中「樺加沙」與「鳳凰」2個颱風侵襲台灣。

冬季氣溫正常略偏暖 雨量偏少

羅雅尹說明，目前西太平洋海溫呈現「西暖東冷」格局，顯示反聖嬰正在發展，機率在秋冬季節超過5成。參考類似年的環流特徵，台灣可能受到較強的東北風影響，西半部位於背風側，雨量偏少訊號明顯。

今年冬季氣溫正常略偏暖。（圖／氣象署提供）

羅雅尹指出，今年12月氣溫以「正常」機率最高；1、2月則以「正常到略偏暖」為主；雨量上，12月至明年2月，皆以「正常到偏少」機率最高。整體看來，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高。即使冬季整體偏暖，但冬季仍是一年中最冷的季節，只要有強烈冷空氣或冷氣團南下，仍會出現明顯降溫，民眾要留意禦寒。

