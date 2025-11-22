創9個月新高！陸稀土磁鐵對美出口量大幅回升 專家：重稀土仍有限

大陸海關總署最新數據顯示，10月份大陸稀土磁鐵對美國出口量環比激增56.1%，達到656噸，創下9個月來新高，顯示中美貿易關係可能正在緩和。

10月份大陸稀土磁鐵對美國出口量環比激增56.1%。（示意圖 ／翻攝《央視新聞》 ）

綜合《路透社》、《日經新聞》報導，據大陸海關總署20日公布的資料，作為全球最大稀土磁鐵生產國和出口國，大陸10月份稀土磁鐵總出口量為5473噸，較9月的5774噸減少5.2%，連續第二個月下滑，但較2024年同期的4725噸增長15.8%。

值得注意的是，雖然總出口量下降，但對美國的出口卻大幅增加。這可能與10月底在南韓釜山舉行習川會有關，北京當時承諾暫停10月9日宣布的稀土出口管制措施一年，作為緩和兩國貿易戰的舉措。

按國家畫分，大陸稀土磁鐵出口量最大的五個目的地依序為德國、美國、南韓、越南和印度。其中對德國的出口同比增長55.9%，達到1118噸；對美國出口量為656噸，同比增長4.5%；對南韓出口量為569噸，同比增長31.3%。

專家認為真正需要的重稀土的對美和對日出口仍然非常有限。（示意圖 ／翻攝《新華社》 ）

對日本的出口量同比增長30.2%，達到226噸。然而，若將稀土磁鐵的半成品——磁粉和合金等包括在內，則同比下降18.3%至538噸。有觀點認為，由於日本首相高市早苗的「台灣有事」論，大陸正對日本進行經濟施壓，也有人擔心這種情況會擴展至稀土領域。

熟悉稀土的專家指出：「在稀土中，真正需要的重稀土的對美和對日出口仍然非常有限。」大陸在全球稀土生產中占7成份額，稀土磁鐵的生產更是超過8成份額。

據了解，大陸已開始設計新的稀土許可制度，可能會加快出貨速度，但業內消息人士表示，這不太可能達到華盛頓所希望的完全取消限制的程度。今年至今，大陸稀土磁鐵出口累計達4萬5290噸，同比下降5.2%。出口量曾在8月達到七個月以來高點。

