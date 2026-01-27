創95%存活率！追思八仙塵爆名醫莊秀樹 常在診間咆哮、曾連夜南下取皮

林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟然離世，適逢八仙塵爆事件屆滿十週年，院方舉辦追思會，當年參與八仙塵爆救治的醫護人員、傷友及家屬齊聚一堂，緬懷這位救命恩人。八仙塵爆時，莊秀樹當時帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任，創下醫療奇蹟。

八仙塵爆時，莊秀樹醫師曾經為了重度燒傷病人搶救時間，親自前往台中取得大體皮膚，再連夜趕回醫院覆蓋在有需要的病人身上。(圖/林口長庚醫院)

長庚決策委員會程文俊致詞時表示，八仙塵爆在僅僅40秒的火災中，導致499人燒燙傷。經過急救醫療後死亡15人，死亡率僅3%，相較於美國燙傷學會統計的同程度群體傷亡25%死亡率大幅降低。程文俊指出，林口長庚在4小時內接收了49名中重度傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%。院內第一時間成立應變指揮中心，召回超過300名醫護人員。整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務，而莊秀樹就是其中的靈魂人物，他臨危不亂的指揮，讓病患都受到最好的照顧。

林口長庚外科部部長林有德回憶，許多傷友對於莊秀樹在病房、診間裡的咆哮聲相當有印象。林有德坦言，莊秀樹並非一個溫柔、客氣的人，他們這些住院醫師也是在咆哮聲中成長訓練過來。不過私底下，莊秀樹仍然展現出溫柔長輩的一面。

林有德進一步分享，在醫療層面上，莊秀樹有話直說、不怕得罪人，甚至不怕得罪長官，是個非常執著、對學生嚴格要求的人。在這樣的訓練下，大家學習到什麼是紀律、什麼是責任，以及如何去尊重生命的價值。也正因為這樣的態度，在八仙塵爆時成為重要的力量。

適逢 八仙塵爆事件屆滿十週年， 院方舉辦莊秀樹醫師追思會，當年參與八仙塵爆救治的醫護人員、傷友及家屬齊聚一堂，緬懷這位救命恩人。(圖/林口長庚醫院)

林有德指出，塵爆當時長庚動員院內所有同仁，第1周整外手術全部暫停用來治療傷者。還有許多退休的護理師與早已在坊間執業、名聲響亮的整形外科系系友，一接到消息，二話不說便排開自家的自費手術，列出班表「回娘家」支援手術與照護。但在這樣的情況下，要有秩序、規律去治療大量傷者，就是靠莊秀樹來帶領、領導大家。

台灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢回憶，莊秀樹當時手上掌握近50名病人名單，他可以在兩個小時的巡房後，決定接下來的醫療處置。吳思賢認為，這是莊醫師對病人最深、最堅定的承諾，不僅僅是醫術精湛，更是用行動展現出「把病人放在心上」的樣子。

吳思賢表示，八仙塵爆時，莊醫師曾經為了重度燒傷病人搶救時間，親自前往台中取得大體皮膚，再連夜趕回醫院覆蓋在有需要的病人身上。即使疲憊，仍然一如往常的嚴謹執行，讓他們看到責任與擔當。

50多位傷友及家屬與林口長庚醫院醫護團隊3百多人共同出席追思會，感念莊秀樹醫師。(圖/林口長庚醫院)

林有德指出，在醫療團隊日以繼夜的努力守護下，至同年年底，包括他院轉入共50多名的病患，幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄。

林口長庚整形外科系主任林承弘笑稱，大家老是怕被莊秀樹罵，但其實他的重點在於「知之為知之、不知為不知」。如果不清楚還硬拗，不僅是會被罵，還會「被罵得很慘」，而這樣的精神都是為了病人好。林承弘表示，10周年紀念活動不只是回顧與追思，更是對醫療使命的再確認。希望持續彰顯整形外科在重大災難醫療與長期重建中的關鍵角色，並延續以病人為中心、重視功能與生活重建的醫療精神，成為未來面對重大公共事件的重要經驗與基石。

