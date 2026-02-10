剷除詐騙天堂！中緬泰聯手清剿ＫＫ園區 六百棟全拆光

（記者許皓庭／綜合報導）中國、緬甸與泰國三國近期執行聯合清剿行動，針對緬甸妙瓦底地區惡名昭彰的電信詐騙據點「KK園區」展開大規模打擊。中國公安部 9 日證實，此次行動已徹底拆除園區內逾 630 棟建築，並成功將超過 1500 名犯罪嫌疑人押解回中國受審。此項進展標誌著由中、緬、泰三國建立的「部長級協調機制」取得關鍵突破，有效瓦解了長年盤踞於該區域的跨國電詐網路。

圖／中國、緬甸與泰國三國近期執行聯合清剿行動，此次行動已徹底拆除園區內逾 630 棟建築。（翻攝 Jacob in Cambodia X）

根據中新社與相關執法單位數據顯示，妙瓦底地區曾是東南亞跨國賭博與詐騙的樞紐。為了根除犯罪溫床，中國警方在駐外使館的支持下，與緬、泰當地的軍警及移民部門展開深度協作。今年以來，聯合專案組已執行 10 次遣返行動。調查發現，遭拆除的 KK 園區內部設施驚人，除了辦公大樓，竟還包含醫院、健身房及卡拉OK等休閒場所，規模宛如一座能自給自足的小型城市，支撐犯罪集團長期運作。

清剿行動的壓力不僅來自執法合作，更有國際政經局勢的驅使。自 2026 年初以來，緬甸政府在各國共同施壓下，已累計拘留逾 1.7 萬名非法入境的外籍人士，其中絕大多數已完成遣返程序。泰國政府則同步啟動跨境網路與通訊封鎖，試圖從技術層面截斷詐騙園區的維生線。專家分析，由於北京對於涉及中國公民的犯罪活動日益關注，緬甸軍政府必須透過具體行動回應國際社會的「清零」訴求。

儘管多達 630 棟建物遭到夷平，東協研究學者也指出，緬甸當前內戰局勢使得徹底根除犯罪據點仍具挑戰。軍政府在履行國際義務以平息壓力，與維護地方武裝組織財源之間，正試圖尋求平衡。目前，跨國聯合查處行動仍持續進行中，公安部強調將維持高壓威懾，確保潛伏在東南亞的犯罪集團無法再次死灰復燃。

【Myawaddy’s KK Park: From Scam Hub to Rubble】 New footage circulating on Chinese social media shows the current state of KK Park in Myawaddy, Myanmar, once one of Southeast Asia’s most notorious scam compound parks. Buildings gutted, structures half-demolished, the place looks… pic.twitter.com/xOHwcSsmC7 — Jacob in Cambodia (@jacobincambodia) February 6, 2026

