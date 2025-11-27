剿滅全台最大「權利車」！刑事局瓦解三環幫黑金帝國 扣押234輛問題車狠斷犯罪金流

【警政時報 徐煜勝/台北報導】刑事局偵二大隊第二隊（二大二隊）今（27）日宣布，成功破獲新竹三環幫以融資、假車貸為核心的龐大詐欺網路，一舉查扣高達234輛問題汽車，其中232輛為黑市流通的「權利車」，市值逾1億元，創下國內史上最大規模的權利車扣押紀錄。警方強勢出擊，不僅重創幫派犯罪資金來源，更阻斷其利用權利車犯案的管道。

偵查第二大隊大隊長李泱輯說明。（記者徐煜勝翻攝）

此案起於年初三環幫老大劉憲治在竹東遭槍擊身亡的重大刑案。刑事局偵二大隊在支援調查時，赫然發現槍手與接應車手所使用的交通工具，竟來自新竹芎林一家「承益資融有限公司」。警方順線追查，自2月起展開全面佈線偵辦。

廣告 廣告

在新竹地檢署吳柏萱檢察官指揮下，專案小組深入調閱公司資料與金流，發現承益融資、名捷二手車行及4間貸款代辦公司，全是三環幫吳姓大哥所操控，並形成一條從「廣告投放 → 詐貸話術 → 權利車流通 → 黑金牟利」的完整犯罪鏈。

警方調查，詐團以「快速核貸」、「債務整合」等廣告吸引急需用錢民眾，再視對方財力分層行騙；若有不動產，便以高額手續費與不實貸款理由誘騙抵押。若無抵押品，則引導被害人申請「假購車貸款」，配合名捷車行將殘值僅數萬元至十餘萬元的破舊車輛，向民間資產管理公司操作高達百萬以上的超額貸款。

三環幫網路詐貸話術廣告。（記者徐煜勝翻攝）

最終，民眾僅拿到貸款款項的三至四成現金，卻背負沉重車貸與高利率，更糟的是，車輛將被車行立刻設定並轉為「權利車」，迅速脫產流入黑市，淪為幫派犯案工具。包括劉憲治命案中，兇手所駕駛的行兇與逃逸車輛，正是名捷車行提供的權利車。

存放權利車空拍照。（記者徐煜勝翻攝）

專案小組於7月29日展開大規模拘搜，動員115名警力，兵分多路攻入6家公司、幫派堂口及權利車藏匿點，共拘提19名幹部到案，並查扣180萬元現金、47支手機、23本存摺、66支車鑰匙、勞力士名錶與大量帳冊。

令人瞠目的是，車行人員到案竟辯稱，槍手犯案使用的權利車確實是他們提供，但還喊冤：「怎麼會知道他們借車是要去殺自己幫派的老大？」荒謬說詞令辦案人員哭笑不得。

警方訊後依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例移送新竹地檢署，經複訊後已有10名核心成員遭裁定收押禁見。警方強調，將持續向黑金犯罪宣戰，徹底斬斷幫派吸血弱勢民眾的犯罪鏈條。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光