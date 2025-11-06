剿滅太子詐騙帝國 親信幹部首曝光1／太子集團二把手辜女 涉刪除通訊紀錄遭收押

北檢偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢方前天（4日）)搜索拘提多人到案，其中在台管理「和平大苑」豪宅的王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯等5人，被認定涉犯組織，且有串滅證與逃亡之虞，遭檢方聲押禁見，法院今（6日）凌晨裁定辜淑雯羈押，辜淑雯在法警戒護下狼狽上囚車，前往台北看守所。

白色外套包緊緊，還特地拿文件遮臉，她是太子集團首腦陳志的親信，堪稱集團「二把手」的辜淑雯，因應訊時不斷裝傻卸責，與集團高層聯繫的手機對話紀錄也全都刪除，有串供滅證之虞，訊後遭法官裁定羈押禁見。而同樣是陳志左右手，太子集團最高階幹部王昱棠、同時也是天旭公司負責人，以及其他5名重要幹部通通遭到羈押。

廣告 廣告

而他們的犯罪手法也曝光。據了解，太子集團在台灣共有12家公司，主要涉及洗錢的有4家，是由王昱堂負責的台灣太子與尼爾公司，分別負責管理「和平大苑」不動產，以及擔任財務總部接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅。同時，作為天旭國際科技人資主管，以及顥玥公司負責人的辜淑雯，則以經營博弈當眼目暗地吸收工程師跟客服，替陳志洗錢。

檢警4日展開全台大搜索，兵分47路拘提25人，不只逮捕集團高層，求突破性進展，底下涉及在帛琉興建豪華度假村名義，實則替太子集團洗錢的台灣籍女子，訊後均以50萬元交保候傳，並限制出境出海，不讓他們有機會潛逃出境。

當年太子集團在台公司舉辦盛大開幕儀式，原來早就是陳志的布局。9年間洗錢金額超過45億元，終於在今年10月遭美國起訴，台灣檢警首波出擊，逮住集團上中下游靈魂人物，讓犯罪鍊再也無處躲藏。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。