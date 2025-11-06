剿滅太子詐騙帝國 親信幹部首曝光2／車迷瘋了！ 麥拉倫洗拿車款竟成詐團洗錢標的

太子集團在「和平大苑」停車場停放26輛豪車。（翻攝畫面）

持續關注太子集團，這畫面真的是讓車迷要瘋了！因為檢警不只拘提集團旗下企業與相關人員外，也對名下財產進行查扣，光是在豪宅「和平大苑」裡就有26輛豪車，其中最貴的是麥拉倫「洗拿車款」，不只要價1.1億，全球還只有20輛，也可以發現詐騙集團專用豪宅、豪車洗錢。

要價1.1億元的麥拉倫洗拿車款，就停在和平大苑停車場裡，一旁同樣是限量款、要價8500萬的法拉利。各大豪車一字排開，光是這裏頭26輛就要價4億多元，而這全是太子集團名下財產。

專屬賽車化車身塗裝，全球只生產20輛。而豪宅和平大苑每戶可擁4個車位，陳志名下11戶豪宅，還能多拿到48個車位。另外還有幾輛豪車早在查扣前就先脫手。

除了豪車，豪宅內也全是名牌精品，據了解，光在台灣扣押的豪車資產，總價值超過45億元，比起新加坡查扣的36億還要高，可見他們將台灣視為重要據點。

就連新加坡金管局都趕緊宣布要暫停稅務優惠，就是因為發現有兩家金融公司疑似與陳志有關。另外也傳出，陳志最大心腹就在新加坡。據了解，擁有新加坡籍的陳秀玲，雖然是太子集團在台「實際負責人」，但長期不在台灣，卻掌握所有在台旗下公司的運作以及金流，最高主管王昱堂，辜淑雯還得定期向她匯報帳務及金流，購買豪宅與名車進行不動產洗錢，都必須由陳秀玲掌管審核，堪稱陳志「大帳房」是幕後最大要角。

而有「福建幫」背景的陳志，國中輟學後靠盜版遊戲伺服器起家，之後就赴柬埔寨投資房地產進而投身詐騙，早在五年前，中國警方曾調查過太子集團，陳志本人卻未被起訴，不只資產被查獲的只是冰山一角，陳志的身分也恐怕藏著更多秘密。

