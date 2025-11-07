劃時代創舉！台日韓離岸風電產業首度「強強聯手」

圖▲「2025亞太區離岸風電合作交流論壇」，10月31日於台北登場， 日本風力發電協會（JWPA）秋吉優(Masaru Akiyoshi)代表理事(左起)、台灣離岸風電產業協會(TOWIA)林靖苹理事長、與韓國風力產業協會（KWEIA）副理事長Jin-Ki Sung。(圖/WindTAIWAN提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

亞洲再生能源史上第一次，台日韓產業界重量級產業組織首次同台對話！由經濟部指導，經濟部能源署、綠能科技產業推動中心、台灣離岸風電產業協會(TOWIA)、WindTAIWAN、財團法人資訊工業策進會科技法律研究所主辦的劃時代舉辦「2025亞太區離岸風電合作交流論壇」，10月31日於台北登場，日本風力發電協會（JWPA）與韓國風力產業協會（KWEIA）不遠千里聚首，針對各國市場現況、建置經驗、供應鏈發展與跨區合作藍圖進行坦率對話，這也象徵亞太離岸風電朝「區域共構、資源共享」邁出關鍵步伐。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）理事長、同時也是沃旭能源亞太區法務長暨台灣副董事長林靖苹以中、日、韓、台語四聲道問候，為盛會揭開序幕，她首先感謝經濟部的指導，也謝謝在場超過百位夥伴，一起關心亞太區離岸風電產業的未來。

林靖苹分享，在過去10年不懈努力下，台灣從落後歐洲到今天躍然為全球第五大離岸風電產業，擁有469座離岸風機、裝置容量達4.3GW，為國家提供大規模、穩定綠能，增加能源自主與韌性。透過難得論壇機會交流日韓產業現況，期許這些他山之石都能轉化成區域綠能產業養分，「希望30年後，下一代回過頭來看，都會開心我們在今天為環境做了正確的選擇。」

日本風力發電協會代表秋吉優（Masaru Akiyoshi）說，來到台灣適逢一年一度的Energy Taiwan能源週會展，感受到台灣對綠色能源的熱情，期許日本產業界也能向台灣看齊；依據最新一次日本能源計劃目標，要在2040年提高再生能源發電至21.8％，也計畫培育出4萬名產業勞動力，期待與亞太夥伴攜手為能源建設努力。

韓國風力產業協會副理事長Jin-Ki Sung表示，過去10年韓國離岸風電建設相對緩慢，今年三月份韓國通過海上風電特別法，加速再生能源發展；韓國強項是擁有完整供應鏈，期待未來不只民間，盼三國官方之間也有機會建立深遠互動。

活動從各國市場現狀到基礎建設量檢視，到各自財務成本和風險管理，最後以「亞太離岸風電跨區合作藍圖」作結。林靖苹認為，區域間若能攜手建立長期對話與技術的跨國交流平台，定能推動亞太綠能產業永續成長，早日落實綠色未來。