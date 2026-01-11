劇團排練喜迎「神級貴賓」 白沙屯媽祖分靈看戲15分鐘
台中市 / 綜合報導
白沙屯媽祖遶境路線不固定，而且很愛看戲，后里分會的鑾轎隊伍，路過台中市外埔夜市，剛好紙風車劇團的演員正在排練，這個時候，鑾轎突然彎進現場探班，不但左搖右晃，還用竹竿碰觸舞台給予賜福，讓劇團演員又驚又喜，儘管他們是素顏登場，但還是賣力演出，跳了15分鐘的舞，讓媽祖好好欣賞，媽祖愛看戲，路過這個寧靜的小聚落，也沒錯過這場好戲，第一次看到媽祖駕臨，讓當地民眾又驚又喜。
白沙屯媽祖分靈的神轎快速前進後退，接著在原地左右擺動，媽祖神轎的竹竿還不斷碰觸，前方的舞台給與賜福，但這裡可不是廟會的場合，昨(10)日下午，白沙屯媽祖后里分會的隨香隊伍，路過台中外埔區甲后路，紙風車劇團在夜市空地搭了舞台進行排練，有好戲可以看媽祖鑾轎突然彎進來探班，民眾看到媽祖雙手合十趕快拜拜。
現場沒有板凳，工作人員準備紅色的塑膠椅，讓媽祖休息一下，排練的演員還沒換衣服也沒化妝，但還是專心跳了一場舞讓媽祖欣賞，這齣戲媽祖足足看了15分鐘，這才心滿意足繼續遶境的行程。
白沙屯媽祖的路線不一定來得這麼隨興突然，開春第一場戲就遇到神級的貴賓，紙風車劇團的工作人員又驚又喜，紙風車劇團執行長張敏宜說：「我來紙風車27年了，第一次遇到，對，就演員全部傻了啊，全部傻在台上啊，後來我們就認真地跳了一段給祂看。」
遠遠聽到敲鑼打鼓聲傳來，當地民眾出來一看沒想到是白沙屯媽祖鑾轎駕到，當地民眾說：「白沙屯媽祖，這輩子沒來過這裡，第一次跑到這裡來，對，祂說要怎樣就怎樣，不聽你人的話就對了。」
搭設在夜市的舞台拆除已經恢復空地的原貌，按照往例，白沙屯媽祖回鑾時，都會在白沙屯火車站前停轎看戲，這次媽祖的分靈路過寧靜的小聚落，陪民眾欣賞紙風車劇團的排練，讓當地居民受寵若驚。
更多華視新聞報導
白沙屯媽祖新北贊境最後1天 信眾擠滿板橋慈惠宮
白沙屯媽祖贊境竹北市 停駕竹縣府民眾驚喜敬拜
原擬參與白沙屯媽祖行程 泉州富美宮陷統戰爭議喊卡
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 481
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 2
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
公車內上演"全武行" 82歲翁暴揍司機18拳
社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導公車變成格鬥場！新北市有一名高齡82歲的老先生，搭公車要前往亞東醫院，但他上車後，不斷在司機旁邊碎碎念，認為對方沒有好好開車，最後，疑似因為司機過站沒停，導致老先生暴怒，猛K司機18拳，外國乘客見狀，想勸架也攔不住阿伯，最後阿伯和司機互告傷害，在地檢署外頭雙雙喊冤。公車停靠路邊，只見裡頭一名白髮蒼蒼的阿伯，不斷朝司機臉部攻擊，一連猛K了18拳，甚至還手腳並用，來個飛踢，結果腳一抬起來，馬上就被司機抱住小腿。阿伯筋骨很軟Q，儘管一隻腳被控制住，還能金雞獨立，繼續使出無影手，完全看不出來他已經高齡82歲，就連幫忙勸架的外國人也拉不動他，難道真的是高手在民間？黃姓乘客vs.員警：「鬧夠了沒？他打我。怎樣？他打我。」警方到場，就算是武林高手，也不敢再囂張下去，只是到底發生什麼事，讓兩為加起來超過140歲的人，火氣這麼大？公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制（圖／民視新聞）民視記者洪巧璇：「當時黃姓乘客就是從新北板橋溪福里，搭上公車要前往亞東醫院，但過程中疑似司機過站卻沒有停車，讓原本就很不開心的乘客，瞬間理智線斷裂。」事發在8號晚間7點多，82歲黃姓阿伯，公車搭到一半，詢問司機，到亞東醫院站了沒，過程中，不斷碎念，認為司機沒有好好開車，但即便公車最後靠站了，阿伯還不下車，繼續對司機飆罵，甚至動手攻擊，雙方互告傷害。記者vs.黃姓乘客：「司機打我，不是我打司機，我懷疑他有吸毒，他開車頭一直晃。」記者vs.林姓司機：「我是要制止他過來打我（會不會覺得很冤枉）會。」公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制（圖／民視新聞）指南客運副理林琪焯：「都只是輕微的擦傷雙方情緒都不佳，乘客就有些不理性的辱罵，雙方就有點肢體上的衝突。」8旬老翁身手矯健，但脾氣卻火爆得很，意外把公車當成格鬥場。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：公車版「拳上」開打！ 82歲伯暴揍司機18拳 遭抱腿反制 更多民視新聞報導口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
抖音恐嚇「見一個殺一個」慘了！檢警火速逮嘴秋花蓮男 下場曝光
即時中心／黃于庭報導北捷台北車站M7出口、誠品南西去（2025）年底驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸死亡，凶嫌張文則於作案後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。孰料，近日花蓮有名男子，於社群平台抖音自稱玄天上帝輪迴轉世，留下「1/7我見一個殺一個」等偏激言論，檢警隨即成立專案小組，將該男拘提到案，並通知平台下架恐嚇言論。民視 ・ 8 小時前 ・ 2
太子集團陳志落網送中！柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」創辦人陳志，7日在柬埔寨金邊遭當局逮捕，並於隔日由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。儘管美國也對陳志發布通緝及制裁，但柬國強調此舉非選邊站，而是依法執法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
館長被起訴狂喊「賴清德出庭作證不然就是冤案」 總統笑了：被告才需要
網紅「館長」陳之漢日前直播中宣稱「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉。新北地檢署9日偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。但館長卻稱，自己「被賴清德起訴」，還說要總統賴清德出庭作證，如果賴清德不敢那就是冤案。對此，賴清德今（10）日直言，「被告才需要出席吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
訴訟成本已3700萬！律師：國民黨大罷免大失敗是242比0
不滿藍白作亂國會，台灣民間去年興起大罷免潮，最終皆未能通過，此後，藍白面對質疑時，經常會拿32比0來嘲諷。黃帝穎律師今（11）天指出，國民黨大罷免大失敗是242比0、訴訟成本是3700萬比0。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 80
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
皮卡停路邊「自燃」冒火！ 濃煙竄天際幸無人傷亡
台中市 / 綜合報導 台中市北區英才路，1輛皮卡車突然起火燃燒，車頭冒出熊熊火光，伴隨著濃煙不斷向上竄，路過的車輛都向旁邊閃避，畫面相當驚險，所幸消防人員迅速到場，10分鐘內撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。而中壢也同樣傳出火燒車意外，專家分析火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，增加漏油風險。民眾從遠方看到路邊車輛燒起來，用手機拍下驚險畫面，畫面中濃煙直竄好幾公尺高的大樓，將上空視線都遮蔽起來，火勢蔓延太大，旁邊好幾輛汽車經過都靠邊邊走，不敢太靠近，消防人員獲報趕到現場，拉起水線對準車頭猛噴，車頭瞬間冒起白煙，10分鐘內就將火勢撲滅。目擊民眾說：「(駕駛)在講電話，應該是在求救吧，還是什麼之類，然後她的車就開始有火花出現，應該不到十分鐘就開始燒起來了。」這是發生在台中北區英才路，昨(9)日晚上7點多，警方調查，駕駛是32歲沈姓女子，當時下車辦事，沒有熄火將車輛停在路邊，沒想到起火燃燒，幸好沒有人員傷亡。同樣發生火燒車的還有中壢1處住宅區，橘紅色火焰伴隨著濃煙，直竄空中，目擊民眾想找滅火器沒找到，只能趕快打119報案，台中、中壢，都在寒冬裡發生火燒車，專家分析汽車自燃，多半與電路、油管異常有關。修車業者石先生說：「一般來講都是引擎室受損之後，有可能是擠壓到電池造成短路，或者是它的油管斷裂漏油。」汽車技師林奕勳說：「天冷的時候，汽油的油管它會產生熱脹冷縮，一快一慢之間，金屬油管與橡皮油管中間，就會產生縫隙。」專家分析，火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，產生縫隙增加漏油風險，另外車輛如果加裝露營相關電子設備，也可能因為電路複雜造成短路引發火災。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
慈濟板橋靜思堂「社區歲末祝福」 劉和然點燈祈願社會祥和
慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂自昨天起連3天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士、民眾齊聚，共同點燈祈福感恩，活動也透過慈濟大藏經影片，回顧去年慈濟救援國內各項災難，包含923花蓮光復洪災，場面動容，新北市副市長劉和然今天也出席活動，點燈祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 5 小時前 ・ 1
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收
春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前 ・ 1
影/不到1個月！北車M7再爆隨機攻擊 2男大生抓寶突遭重踹
捷運台北車站去年12月19日發生張文攻擊事件，造成通勤族、旅客人心惶惶，沒想到不到一個月，同一地點昨（10日）又發生攻擊事件，一名45歲曹姓男子竟然隨機對坐在M7出口旁廣場，出腳重踹在打寶可夢團體戰的男大生。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言