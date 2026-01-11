劇團排練喜迎「神級貴賓」 白沙屯媽祖分靈看戲15分鐘

台中市 / 綜合報導

白沙屯媽祖遶境路線不固定，而且很愛看戲，后里分會的鑾轎隊伍，路過台中市外埔夜市，剛好紙風車劇團的演員正在排練，這個時候，鑾轎突然彎進現場探班，不但左搖右晃，還用竹竿碰觸舞台給予賜福，讓劇團演員又驚又喜，儘管他們是素顏登場，但還是賣力演出，跳了15分鐘的舞，讓媽祖好好欣賞，媽祖愛看戲，路過這個寧靜的小聚落，也沒錯過這場好戲，第一次看到媽祖駕臨，讓當地民眾又驚又喜。

白沙屯媽祖分靈的神轎快速前進後退，接著在原地左右擺動，媽祖神轎的竹竿還不斷碰觸，前方的舞台給與賜福，但這裡可不是廟會的場合，昨(10)日下午，白沙屯媽祖后里分會的隨香隊伍，路過台中外埔區甲后路，紙風車劇團在夜市空地搭了舞台進行排練，有好戲可以看媽祖鑾轎突然彎進來探班，民眾看到媽祖雙手合十趕快拜拜。

現場沒有板凳，工作人員準備紅色的塑膠椅，讓媽祖休息一下，排練的演員還沒換衣服也沒化妝，但還是專心跳了一場舞讓媽祖欣賞，這齣戲媽祖足足看了15分鐘，這才心滿意足繼續遶境的行程。

白沙屯媽祖的路線不一定來得這麼隨興突然，開春第一場戲就遇到神級的貴賓，紙風車劇團的工作人員又驚又喜，紙風車劇團執行長張敏宜說：「我來紙風車27年了，第一次遇到，對，就演員全部傻了啊，全部傻在台上啊，後來我們就認真地跳了一段給祂看。」

遠遠聽到敲鑼打鼓聲傳來，當地民眾出來一看沒想到是白沙屯媽祖鑾轎駕到，當地民眾說：「白沙屯媽祖，這輩子沒來過這裡，第一次跑到這裡來，對，祂說要怎樣就怎樣，不聽你人的話就對了。」

搭設在夜市的舞台拆除已經恢復空地的原貌，按照往例，白沙屯媽祖回鑾時，都會在白沙屯火車站前停轎看戲，這次媽祖的分靈路過寧靜的小聚落，陪民眾欣賞紙風車劇團的排練，讓當地居民受寵若驚。

