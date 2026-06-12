劇團淋雨遭無理「加時演出」！酬勞竟是2袋麵包 三義鄉長回應了

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生活中心／彭淇昀報導

苗栗三義上週末舉辦「雲火龍節」，邀請「舞空術劇團」到場表演，吸引了不少遊客。不過，「舞空術劇團」團長指控，不僅被要求提前上場表演，甚至原定5至6分鐘的表演，被要求加長到30分鐘，還讓孩子們在雨中跳舞，且事後得到的報酬只有2袋麵包，讓團長不忍痛批「所有的善意都被沒有底線的欺壓」、「便宜還不行還得糟蹋！客家人欺負客家人」。對此，三義鄉長呂明忠也做出回應。

苗栗三義舉辦「雲火龍節」，邀請「舞空術劇團」到場表演，原定5至6分鐘的表演，被要求加長到30分鐘。（圖／翻攝自三義雲火龍節臉書）

「舞空術劇團」副團長在臉書發文控訴，當初答應雲火龍節的演出本意，是希望孩子們能夠在家鄉演出給家人看的機會，所以答應一天3場的演出，「結果記者會還被凹說所有團隊都沒有支領費用，轉身拿了2袋麵包給我」。

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副團長表示，原定每場演出5至6分鐘，當天11點40分的演出，10點20分就被匆忙的叫上台演出，演出後還被威脅「標規是要演30分鐘」，讓他感到很生氣。沒想到30分鐘結束後，又被叫出來排練給觀眾看，隨口一句「反正排練又不是演出」。

副團長直言，「臨時叫我們幫忙做火把，臨時叫我們搬龍，所有活動行程都臨時更動，定好的長官傳遞傳承聖火橋段，上了舞台後，臨時又叫我們改成表演，滂沱大雨完全沒有考慮我們團隊的感受，最後只丟了一句話，我又不知道你們表演是在舞台下，哈囉我們從早演到晚都在台底下」，一股心酸湧上來，嘆道「所有的善意都被沒有底線的欺壓」。

副團長更怒控，「不負責任又沒誠信的策劃團隊，說好會幫我們在新聞稿上露出，只有拿稻草龍照片上去，卻沒有任何舞空術字樣，一句話新聞稿不是他們負責的，那你拿新聞稿跟我談什麼呢？難道真的是2袋麵包嗎？」

「舞空術劇團」還在雨中表演，酬勞疑似只給2袋麵包，讓副團長相當生氣。（圖／翻攝自三義雲火龍節臉書）

副團長直言，「4場演出、平均每場12500元，將近20位成員的演出，就是所謂的照顧文化藝術？在自己家鄉展演好難！便宜還不行還得糟蹋！客家人欺負客家人」。

不過，副團長最後仍感謝觀眾給予的支持與鼓勵，「唯一的感動是家人鄉親朋友及觀眾給我們的掌聲，那是孩子們在台上努力撐下去的動力，大家可以查一下國際氦氣價格，就知道我們有多想在家人面前展演了！」

針對此事，根據《TVBS新聞網》報導，三義鄉長呂明忠回應，若已事先講好演出場次，卻額外要求演出，就應該給予適當酬勞，「麵包是當天記者會禮物，並非酬勞」。

呂明忠表示，活動是由鄉公所委外給行銷公司承包，當天沒說好卻要求加碼演出確實不妥，會要求行銷公司改進態度，若無改進就會直接列入黑名單。

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