劇場人圓夢！ 「首屆臺北戲劇獎」榮登2025年度十大藝文新聞榜首





《2025年度十大藝文新聞》記者會近日舉行，揭曉本年度最受矚目的藝文新聞。

票選奪冠： 「首屆臺北戲劇獎盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」獲得最高票肯定，顯示該獎項不只是劇場界引頸期盼的盛事，其動人的頒獎時刻更透過網路傳播深植人心。

局長感言： 蔡詩萍局長強調，臺北戲劇獎圓了劇場界三十多年的心願，感謝中央與地方、政府與民間的不分黨派合作。他期許這座平台能持續串聯產業與觀眾，提升臺北在亞洲表演藝術界的影響力。

廣告 廣告

展望未來：第二屆規模擴大，獎金高達290萬

首屆臺北戲劇獎獲得各界盛大迴響後，文化局已著手規劃下一屆的精進計畫：

獎項升級： 第二屆起將擴大設置為 13 個獎項。

重金獎勵： 總獎金提高至新臺幣 290 萬元，展現對戲劇創作的實質支持。

預定時程： 第二屆頒獎典禮預計於 115 年 7 月 隆重辦理。

文化局表示，票選結果的肯定象徵「臺北戲劇獎」已成功建立藝文界與社會大眾的共鳴，未來將持續攜手劇場人，共同書寫臺灣當代戲劇的嶄新篇章。

更多新聞推薦

● 北捷北車與中山站商圈傳隨機攻擊事件 犯嫌墜樓搶救無效身亡 賴清德：警方已全國擴大戒備