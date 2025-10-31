《劇場放大鏡》文化體驗 讓學童走進劇場的魔法世界
《劇場放大鏡》互動式場館導覽活動，今年度首次結合校外文化體驗，主辦單位臺東縣政府文化處以「探險」為主題，帶領師生揭開劇場的幕後世界。孩子們第一次近距離看到舞臺上那一道道光影變化，以及道具機關的運作過程，驚呼連連，覺得新鮮又充滿趣味。
今年文化處特別邀請新興國小、東河國小、都蘭國小、知本國小等校共151位師生來參加《劇場放大鏡》互動式場館導覽。活動中，劇場專業人員化身導覽者，引導學生透過角色扮演與互動闖關，在燈光、音響、舞臺與化妝間裡尋找「演員的眼睛、耳朵、嘴巴和帽子」，一步步揭開劇場神秘面紗的同時，更深入了解劇場製作的每一個環節。來自不同學校的師生都表示，這樣的體驗活動不僅開拓了眼界，也讓孩子們在過程中，更加認識了舞臺與幕後人員的專業。
參與活動的學生小宥笑著說，第一次看到這麼多燈光設備，好像進入魔法世界一樣。林老師也分享，孩子們能親眼看到舞臺的幕後工程，加深對表演藝術的理解，這是個非常難得可貴的經驗。而且孩子們意猶未盡，一直在分享所見所聞。
文化處表示，《劇場放大鏡》結合校外文化體驗的目的，是希望孩子能從小接觸藝文、感受創作的樂趣，進而培養「藝文融入生活」的態度，讓藝術不只是舞臺上的表演，更是啟發想像、陶冶性情的生活養分。
除了《劇場放大鏡》之外，文化處也規劃了國立臺灣史前文化博物館、國立臺東生活美學館、臺東美術館、小米學堂、新元昌紅茶產業文化館、舊香蘭遺址、臺東藝文中心、就藝會等場館的一日體驗，並結合了南迴藝術季和臺東藝術節等活動，讓學生能從不同面向探索在地文化之美。
截至10月底，校外文化體驗計畫已發150部車次，共有72間學校、約 4,800 名師生熱情參與，整體學校涵蓋率達 57.6%，其中，偏鄉學校參與率更高達 53.13%，展現了文化扎根的實質成效和推動文化平權的努力成果。值得一提的是，參與者中有 43% 的學生是第一次踏入藝文場館，顯示此計畫成功打開孩子們探索藝術的大門，為未來的藝文學習奠定深厚基礎，讓文化教育真正成為滋養成長的重要力量。
