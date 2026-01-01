劇場版《進擊的巨人》完結篇復活重映！4DX與杜比版本1月23日地鳴再起

人氣動畫大作《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》繼 2025 年 1 月 3 日在台灣全面上映後，代理商Muse木棉花於跨年重磅宣布 2026 年 1 月 23 日再度重返大銀幕，首度推出 Dolby Cinema 版本與重啟 4DX 場次，為粉絲帶來更強沉浸感的觀影感受。

進擊的巨人完結篇宣布2026年重映！（圖源：Muse木棉花）

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》為改編自電視動畫《進擊的巨人 The Final Season》最終章的總集篇電影版，原在 2024 年 11 月於日本首映，後於 2025 年 1 月 3 日在台灣全面上映，將終章劇情濃縮為約 145 分鐘大銀幕版，讓粉絲再次感受「地鳴」、「自由之翼」等關鍵畫面。

Muse木棉花官方在誇年後宣布，2026 年 1 月 23 日起電影將於指定影城推出 4DX／MX4D／Dolby Cinema／DVA 等版本重映，讓粉絲可以用超爽的視覺體驗再度重看這部經典作品，更多電影院上映資訊及特典消息將於日後在社群上公布。