《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》 確定將於2026年在台上映

日本人氣作品《吉伊卡哇》日前公布確定首次電影化消息，將描繪的是在系列中屬於異色、且呼聲極高的人氣長篇篇章「セイレーン篇」，預計將於2026年夏季於日本上映。代理商羚邦今（11）日也宣布《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》也將在2026年於台灣上映，並釋出中文版視覺圖。

由插畫家 Nagano 於 2020 年在 X（原 Twitter）上開始連載的《吉伊卡哇》迅速爆紅，更推出大量周邊與合作企劃，在日本各地掀起熱潮。本作將描繪 Nagano 專為電影撰寫的長篇故事──粉絲口中的「セイレーン篇」。這個每更新就會佔據社群平台熱搜的超人氣章節，終於要躍上大銀幕。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》描繪某天吉伊卡哇與小八貓在廣場休息時，臉上突然貼著傳單的兔兔衝了過來。小八貓查看後發現，那是一張寫著「邀請您前往特別的島嶼」的招待狀。

「在島上完成簡單的討伐任務就能獲得 100 倍報酬」、「限定島拉麵、限定甜點，甜的辣的一切都實質免費」，這些誘人的字眼讓三人決定參加島上合宿。於是，他們與覺得這份傳單有點可疑的海獺師傅一起搭船登島——然而在島上等待他們的，竟是……！？

