劇場版《我內心的糟糕念頭》週五上映！推出情人節限定特典

劇場版《我內心的糟糕念頭》將於 2 月 13 日在台上映（圖片來源：預告片截圖）



改編自櫻井紀雄的漫畫作品，劇場版《我內心的糟糕念頭》（僕の心のヤバイやつ）將於 2 月 13 日在台上映，代理商羚邦國際近期釋出相關資訊，並宣布加贈情人節限定特典。

劇場版《我內心的糟糕念頭》預告片

市川京太郎是一名沉迷於《解剖圖》的中二病男孩。而在他那平靜世界裡，班上的人氣王．山田杏奈突然闖了進來，在圖書室裡大口吃著飯糰、輕聲哼著歌，卻又在下一秒被她忽然拉近了距離…。面對山田那令人難以預測的言行，市川雖然滿心困惑，腦海卻在不知不覺中，早已被她所佔據。另一方面，山田也在與市川交談的過程中，逐漸開始在意起他的存在──

廣告 廣告

那是第一次體會到的喜歡之情。克服了誤會與笨拙的心意，兩人之間的距離，正緩慢著，又確實地一點一點拉近。

劇場版《我內心的糟糕念頭》首周特典（來源：羚邦國際）

劇場版《我內心的糟糕念頭》情人節特典（來源：羚邦國際）

購買劇場版《我內心的糟糕念頭》2 月 13 日至 2 月 19 日期間場次電影票乙張即可兌換限量劇場版主視覺海報一張。此外羚邦國際指出這次情人節檔期上映更是特別爭取到限定特典，購買 2 月 13 日或 2 月 14 日場次電影票乙張即可兌換限量原作全新繪製「我內心的糟糕念頭 side山田杏奈」的日本進口漫畫冊一本。