劇情急轉彎！68歲看護顧30年翻身成繼母 8億人瑞點頭登記「關鍵原因」曝光

68歲賴姓婦人上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記結婚，從看護升格「繼母」，引發家屬質疑覬覦高額家產，上演醫院門口搶人戲碼。（翻攝畫面）

68歲賴姓婦人上月與擁8億身價的102歲王姓人瑞登記結婚，從看護升格「繼母」，引發家屬質疑覬覦高額家產，3日一票人在醫院門口上演搶人，爆發肢體衝突，相關話題掀起討論，如今賴女也還原顧王翁30年來的祕辛與為何會登記原因。

據了解，王姓人瑞育膝下有10名子女，其中2人已過世，然而王翁自1991年間健康狀況不若以往，家屬聘請相差34歲的賴姓女看護照顧，賴女也為此入住新生北路住家，照顧王翁的生活起居，由於賴女2個兒子赴中國經商，因此這30年來與王翁相依為命，直到上月2人前往戶政事戶所登記結婚，但家屬事後得知消息相當震驚，憤而提告並前往醫院搶人。

根據《三立新聞網》報導，賴女原不忮不求照顧王翁，直到2個兒子返台後，得知母親仍在照顧王翁，遂建議母親爭取自己應有名分，賴女才向王翁提起此事，並在獲得對方同意後，於今年1月5日前往戶政事務所登記結婚。據承辦戶政人員指出，當時王翁詢問時對答如流，才會依法受理登記。

不過王翁家屬認為，父親是在「不知情」的狀況下，被68歲賴女拐騙登記結婚，且賴女甚至以「配偶權」禁止子女探視，限制王翁與子女們接觸，疑似將其軟禁，態度強硬，就連報警也無法介入，且因父親名下全是不動產，子女合出一筆資金付給賴女看護費，認為賴女既然是拿錢辦事，就不該再對父親的資產有非分之想。

另外據《風傳媒》報導，指王翁名下已有7筆土地、以及8000萬元保單，總計約2億元資產已被轉至看賴女看護名下。

