劇情超炸裂！漫改韓劇《親愛的X》7大看點：「絕世惡女」金裕貞瘋出高度！周旋5男狗血羅曼史...金永大、黃寅燁、金度勳全都臣服她魔性魅力｜演員、集數看這裡
【文/少女心文室】11月有不少新劇陸續公開，包括《最後的夏天》、《不幸的幸會》、《操控遊戲》，以及最新開播的《親愛的X》，該劇在開播前就掀起觀眾們期待感！該劇為暗黑驚悚+愛情狗血漫改劇，真人版選角，確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛、黃寅燁等吸睛卡司主演，該劇更由名導李應福執導，強大的編導+演員黃金陣容，可以說是非看不可了！《親愛的X》全劇共12集，首播一次祭出4集，讓觀眾追得超過癮欲罷不能，趕緊一起來看新劇看點吧！
🍿線上看推薦： 《親愛的X》
開播時間：2025年11月6日
線上看播出平台：HBO Max
主演卡司：金裕貞、金永大
集數：共12集
👉延伸閱讀》
灑狗血羅曼史！韓劇《親愛的X》開播好評不斷 一口氣追四集停不下來 「絕世惡女」金裕貞周旋5男多角戀 《鬼怪》導演最新力作｜預告、演員介紹看這裡
1.韓劇《親愛的X》線上看：人氣網漫翻拍改編！劇情超級灑狗血...真人版絕世惡女駕到
漫改劇《親愛的X》編導、演員都是黃金陣容！由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！該劇根據同名網漫改編！《親愛的X》是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，講述了一個女人曲折離奇的人生故事，劇情相當灑狗血，已經還有淒美又慘烈的愛情故事級將上演，包括金裕貞擔任關鍵女主人公，演繹「反社會人格」角色，同時周旋金永大、黃寅燁、金度勳等多位男神！海外由HBO Max獨家播出，目前已首播4集！
2.韓劇《親愛的X》線上看：金裕貞「反社會人格」瘋出新高度....天使假面蛇蠍內心，相當心狠手辣
童星出身的26歲女神金裕貞屢屢出演都是爆款劇，先前主演《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《紅天機》、《與惡魔有約》等劇，而最新作金裕貞出演漫改劇《親愛的X》！變身為史無前例的「絕世惡女」，劇中飾演「白雅珍」有著天使般臉孔和親切善良形象，但事實上有著雙重面貌，白雅珍是一名為了生存戴著面具的女人，有著「反社會人格」角色！ 白雅珍遭遇不幸童年，烙印著深深的創傷，導致她性格扭曲，美麗容貌的背後隱藏著她殘忍本性，為了得到自己想要的東西，踩著他人往上爬，把周圍的人掌控在自己手中，支配對方的想法與一切！但當她達到頂峰的那一刻，已經迷失自我，一切都開始分崩離析！
3.韓劇《親愛的X》線上看：金永大為金裕貞守護神！共譜繼兄「偽骨科」兄妹戀，為愛赴湯蹈火在所不惜
29歲金永大在2019年演出《偶然發現的一天》「吳南柱」一角爆紅，之後陸續出演《Penthouse》系列、《流星》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《白晝之月》、《因為不想吃虧》、《走到月亮為止》等劇！緊接著金永大最新作曝光，主演《親愛的X》男主角「尹俊瑞」尹俊瑞是一名癡情人物，守護在白雅珍身邊寸步不離，是她唯一的避風港，兩人為繼兄繼妹關係，上演「偽骨科」兄妹戀！白雅珍是尹俊瑞致命的弱點，金永大和金裕貞將展現無法預期淒美羅曼史，劇中尹俊瑞可以為了白雅珍赴湯蹈火付出一切，但他也可以為了愛而摧毀全部，如今為了愛，他將親手摧毀自己曾守護的一切，是個相信救贖就是愛的男人！
4.韓劇《親愛的X》線上看：金度勳成為金裕貞跟班，盲目的追隨她！心甘情願地成為白雅珍的影子
27歲金度勳也確定出演《親愛的X》！金度勳先前演出《Moving 異能》嶄露頭角，之後陸續出演狗血劇《7人的逃脫》、《7人的復活》、《我的完美秘書》等作品！金度勳在《親愛的X》飾演男二角色「金在吾」，金在吾是一個以不同方式站在白雅珍身邊的角色，金在吾同樣有著悽慘過去，他在父親的虐待下倖存下來，他看到和自己有著同樣痛苦的白雅珍，仿佛找到活下去的理由，於是他心甘情願地成為白雅珍的影子，兩個男人都愛白雅珍愛得死心踏地！
5.韓劇《親愛的X》線上看：李烈音與金裕貞成為彼此最強勁的競爭對手，不管是在演藝事業還是愛情！
29歲李烈音在2021年主演《無法抗拒的他》女二角色嶄露頭角，近期也出演了《The 8 Show》！而李烈音在最新作《親愛的X》飾演「任蕾娜」，為偶像出身的女演員，憑著出眾外貌和運氣躋身頂級明星行列，即使演技備受爭議也從不退縮，是個生性樂觀、內心堅強的人物。她是在白雅珍出現之前的當紅炸子雞，然而當白雅珍的出現，幾乎搶走了她在演藝圈的地位與名氣，而尹俊瑞的出現，也動搖了她的內心，陷入無止盡單戀的她，越是愛慕尹俊瑞，越發意識到自己正將手伸向遙不可及之處！
6.韓劇《親愛的X》線上看：頂級男演員黃寅燁戀愛上金裕貞無可自拔，為後面集數關鍵人物！
34歲童顏男演員黃寅燁，先前演出眾多校園劇暴紅，包括主演《重回18歲》、《女神降臨》、《魔幻之音》、《偶然成為家人》等劇被評選為最適合穿校服的男星之一，黃寅燁先前也表示很想跟金裕貞合作，如今圓夢成真！黃寅燁出演《親愛的X》回歸，在劇中飾演「許仁康」為偶像出身的頂級男演員，在白雅珍還在上學時，許仁康就已經紅遍大街小巷，每部作品皆刷新票房紀錄，躋身「國民演員」之列，許仁康外表光鮮亮麗，內心深處實則藏有缺憾，有著職業倦怠讓他萌生拋下一切的念頭，但在遇見白雅珍後逐漸轉變，黃寅燁在最後第4集短短出場，預計後續集數將刻劃他與金裕貞之間複雜的糾葛情感！
7.韓劇《親愛的X》線上看：金智勳也被金裕貞利用，預計會走向復仇！洪宗玄還未登場掀期待！
44歲金智勳接連演出《惡之花》、《紙房子：兩韓統一篇》、《明星經紀人生存記》、《戀愛大戰》、《死期將至》、《鬼宮》等劇展現粗獷形象的強烈存在感，而金智勳在《親愛的X》飾演「崔正浩」為前職業棒球選手，為白雅珍打工的咖啡廳老闆。他是白雅珍生命中遇到第一個真正的「大人」，但被看似傻白甜的白雅珍給利用了，崔正浩被判刑入獄，惡狠狠地盯著白雅珍紅遍大街小巷的電視機，預計會上演復仇戲碼！而35歲洪宗玄也有著帥氣男神形象，目前還未正式在《親愛的X》登場，讓人相當好奇與期待，洪宗玄與金裕貞在劇中會是怎樣關係！
以上就是《親愛的X》劇情演員角色看點整理，劇情節奏發展超炸裂與破格，非常讓人好奇後續發展，白雅珍會為了站上頂端做出什麼事呢？也讓人好奇她周旋眾多男神的狗血羅曼史！
