劇本寫完 人生喜事也同步上線

許承傑在《雙囍》創作階段發生許多巧合與幸運之事。（攝影／石智中‧服裝／Brunello Cucinelli）

由許承傑執導的《雙囍》提供觀眾思考重組家庭以及對婚姻的想像，創作過程中充滿了有趣和溫馨的小故事，身兼編劇的許承傑為《Choix》的讀者娓娓道來。

首先是寫劇本階段，許承傑在2019年底完成終身大事後興起創作的念頭，後來，監製苗華川也經歷了婚禮，與謝沛如共同編劇時，許承傑的老婆懷孕，劇本寫完，劉冠廷的兒子出生了，巧的是，相隔10多天許承傑的兒子也出生，可說是多喜臨門。此外，劇中新娘的娘家原本不在香港，但考慮製作成本，改成新娘喪母、且婚禮當天碰上颱風，女方親友無法全數出席，合理地替劇組省了不少錢。

笑中帶淚的《雙囍》，戲裡戲外皆然，但拍攝現場多半充滿歡笑，劉冠廷與蔡凡熙更是公認的「氣氛擔當」。劉冠廷笑說自己很怕片場氣氛冷掉，總習慣不斷輸出情緒價值，沒想到遇上港星田啟文，完全敗下陣來。「劉冠廷已經是我認識的人裡前幾名好笑的，但在田哥面前只能說是『不堪一擊』。」許承傑笑著補充。

當初以「姑且一試」的心態邀請田啟文演出，沒想到首次視訊會議時，田啟文一句話就讓導演知道他找對人了：「你怎麼知道我是演文藝片出身的？不知道為什麼大家都找我拍搞笑片。」事實證明，他的表演感染力依舊驚人。

一場情緒暴走戲中，田啟文以極具周星馳風格的誇張演繹，直接擊中劉冠廷的笑穴，笑到不得不中斷拍攝。即使劉冠廷刻意轉頭面向蔡凡熙，沒想到田哥的功力早已達到「隔山打牛」的境界，就算隔著劉冠廷的蔡凡熙都難逃笑場命運。而9m88是飾演婚顧的第一人選，「一開始想找聲音辨識度高，開頭就藉著她的旁白推進故事情節，個性要專業但有可愛的反差萌，腦中浮現的就是9m88。」

許承傑也透露了致敬橋段，因為在圓山大飯店取景，加上男主角為主廚，其中一場迎娶戲，劉冠廷未待禮車在車道停妥就開門下車，便是致敬郎雄在《飲食男女》裡的演出，得知導演的心思，劉冠廷滿懷欣喜想挑戰。

還有，電影一開頭，飾演男主角童年的小男孩，因為父母分隔兩地經常獨自搭飛機，某次遇上關心他的空姐，為他準備商務艙的墨魚麵，安撫小男孩不安的心情，飾演暖心空姐的正是「日本國民女神」吉岡里帆。許承傑透露，當時吉岡還在拍攝日本的大河劇，她特別向劇組請假來台，兩天一夜便回日本，完成她首部海外作品，當電影出席東京影展時，吉岡里帆以東道主身分熱情接待主創團隊，戲裡戲外都延續那份溫柔。回望整段創作歷程，許承傑笑說自己真的很幸運，一路走來，總在對的時間遇見對的人。《雙囍》是一部不只在銀幕上談幸福，也在現實中不斷發生幸福的作品。