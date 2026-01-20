劇烈地球磁暴36小時！ 氣象署：通訊、電力、定位恐異常

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今(20)日上午9點公告「地球磁場劇烈擾動」，預計持續36小時，期間可能有線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、大規模電壓控制系統與保護系統發生問題。

中央氣象署太空天氣作業辦公室說明，受到太陽表面活躍區(AR4341)於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級(Kp=9, G5)。

中央氣象署太空天氣作業辦公室指出，預估影響包含線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區(地磁緯度40度)能見到極光活動。另外，大規模的電壓控制系統與保護系統也將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；以及在太空飛行器操作上，恐因表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

