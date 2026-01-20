劇烈地磁干擾來襲！電力系統、無線電通訊恐受影響 中緯度有機會見極光

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（20）日上午9點發布了地球磁場擾動的警示訊息，表示因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，預估可能導致電力系統及無線電通訊等受到影響。

根據警示消息，因地球磁場受到太陽表面活躍區（AR4341）於1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9，G5）。

預估受到影響的有電力系統，恐有大規模的電壓控制系統與保護系統受影響，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞，請民眾多加留意；其他系統方面，線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）有機會見到極光活動；太空飛行器方面，表面電荷累積，恐造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

地磁擾動將有明顯增強。（圖／翻攝自中央氣象署太空天氣作業辦公室）

